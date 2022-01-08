我国外防输入压力有多大？国家卫健委：近一周日均新增确诊病例超过上一波疫情高峰的2倍

人民网北京1月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍节日期间疫情防控和保供稳价有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至目前，全球新冠肺炎累计确诊病例已突破3亿例，近一周日均新增确诊病例接近190万例，超过上一波疫情高峰的2倍，我国外防输入压力进一步加大。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，目前，我国疫情防控总体形势是平稳的，局部地区出现的本土聚集性疫情也总体可控，有的已经控制恢复了常态，有的尚在处置过程中。

贺青华进一步表示，陕西西安的疫情近期呈动态下降态势，风险区域在逐步减少，社区病例趋于动态清零状态，防控工作已经初见成效，各项措施还需要继续坚持和强化。河南关联疫情目前已累计报告175例感染者，波及河南、上海和浙江3个省份的9个市。其中，许昌以禹州某企业聚集性疫情为主，近期报告部分周边社区居民有感染的情况，存在社区感染风险。郑州已发现的病例中有一定数量的病例是通过主动就诊、社区筛查发现的，说明已经发生了局部的社区传播。上海浦东、浙江金华、河南周口等地的疫情处于初期，近两日均有零星病例报告。广东深圳1月8日报告两例病例，基因测序结果显示是一起新的境外输入引起的本土疫情。各地目前正全力以赴采取果断措施，管控风险区域和风险人员，落实重点风险场所和风险人员排查工作，防范疫情的扩散和蔓延。

据悉，目前，国务院联防联控综合组派驻在陕西、河南的工作组仍然在当地指导疫情处置工作。国家卫生健康委将密切关注各地疫情形势从严从快从紧推进核酸检测、流调溯源、高风险人员和场所排查、社区管控等工作，坚决遏制疫情扩散蔓延。