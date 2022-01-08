31省份新增新冠肺炎确诊病例159例 其中本土病例95例

中新网1月8日电 据国家卫生健康委员会官方网站消息，1月7日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例159例。其中境外输入病例64例(上海32例，广东7例，天津6例，广西6例，福建4例，湖南3例，云南3例，辽宁1例，河南1例，四川1例)，含7例由无症状感染者转为确诊病例(湖南3例，福建1例，河南1例，广西1例，四川1例)；本土病例95例(陕西46例，均在西安市；河南43例，其中郑州市24例、许昌市18例、周口市1例；浙江4例，其中宁波市3例、金华市1例；广东2例，均在深圳市)。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例(在上海)。

当日新增治愈出院病例151例，解除医学观察的密切接触者5578人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例1004例(其中重症病例3例)，现有疑似病例1例。累计确诊病例11555例，累计治愈出院病例10551例，无死亡病例。

截至1月7日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3367例(其中重症病例27例)，累计治愈出院病例95451例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例103454例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1446939人，尚在医学观察的密切接触者39276人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者52例，其中境外输入46例，本土6例(上海5例，均在浦东新区；河南1例，在商丘市)；当日转为确诊病例7例(均为境外输入)；当日解除医学观察16例(境外输入15例)；尚在医学观察的无症状感染者661例(境外输入628例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例30086例。其中，香港特别行政区12749例(出院12235例，死亡213例)，澳门特别行政区79例(出院77例)，台湾地区17258例(出院13742例，死亡850例)。