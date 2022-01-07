西安本轮疫情为何要采取严格管控措施？——访国务院联防联控机制综合组陕西工作组流调溯源组组长雷正龙

截至5日24时，陕西省本轮疫情已累计报告新冠肺炎本土确诊病例1883例，其中西安市1856例。目前，西安本轮疫情社会面基本实现清零，疫情蔓延势头得到有效遏制。西安本轮疫情采取严格管控措施的必要性是什么？西安为何要把“社会面清零”作为首要目标？带着这些问题，新华社记者采访了国务院联防联控机制综合组陕西工作组流调溯源组组长、国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙。

问：西安本轮疫情发生后，国家和省市层面先后采取了哪些措施？取得了什么效果？

答：西安本轮疫情发生以后，党中央、国务院高度重视，十分关心西安人民的生命健康安全，国家卫生健康委、国家疾控局按照党中央、国务院的部署，第一时间派出工作组，指导西安疫情防控工作。一是派出核酸检测、流调、医疗救治工作队伍到当地帮助处置疫情，指导当地落实社区防控和集中隔离等工作；二是国家专家和地方干部下沉到基层，靠前指挥、一线调度，使“最先一公里”和“最后一公里”有效衔接；三是发挥流调和卫生监督专业队伍的作用，国家专家与地方专家进行混合作战，融为一体。流调的作用就是把“风险人群”找到，卫生监督队伍的作用就是确保把风险人群管好管住。

在疫情防控过程中，防控措施也是随着疫情形势的变化进行调整。德尔塔毒株传播速度快，要求我们工作的速度更快，要跑在病毒前面。所以我们在有些重点地区，开展多频次的核酸检测，开展“敲门行动”摸清底数，目的就是尽快把社会层面的传染源找到。在疫情快速上升期，针对疫情已经发生一定规模的社区传播和存在外溢病例的情况，我们在已划定三百多个封控区和管控区的基础上，实施全市的严格管控。在高峰平台期，我们进一步强化“不出门、不聚集”，防控措施进一步加强；在疫情出现下降时，我们进一步针对重点地区、重点人群实行精准防控，确保早日实现清零。

问：西安本轮疫情采取严格管控措施的必要性和合理性是什么？

答：西安市实行严格管控措施，是建立在充分根据疫情形势做出研判的基础上，目的就是防止疫情外溢和内部扩散。经专家评判，本次疫情与2021年12月4日境外航班输入病例关联，到了12月下旬，西安市已有10个区27个街道出现病例，有些病例来源不明；多个街道、小区出现聚集性疫情，说明已经发生社区传播并出现逐步扩散的趋势，而且面临着更大范围、更大规模疫情的风险。同时，几个省份已经报告发现西安外溢病例。

采取严格管控措施，目的是内防蔓延、外防溢出，是必须和科学的措施。当然，这种严格管控措施是阶段性的工作需要，我们会根据疫情变化和风险研判进行动态调整。特别是在疫情稳定后，封控区、管控区、防范区会进行动态调整；中高风险区管控会逐步解除，人民群众生活逐步恢复正常。

问：西安为何要把“社会面清零”作为首要目标？

答：“动态清零”是中国控制疫情的法宝，坚持人民至上、生命至上是我们一切防控举措的出发点和落脚点。“社会面清零”是“动态清零”的一个过程，先要实现“社会面清零”，才能实现全面清零。

西安本轮疫情情况比较复杂且规模较大，一个很重要的特点就是疫情发现的时候已经出现社区传播，有较多的隐匿性传播。针对这种情况，我们首要的任务是将散落在社区层面的隐匿病例找出来，管控起来；同时结合流行病学调查尽快排查到密接者和次密接者，送到集中隔离点隔离。彻底阻断社区传播，控制住风险，才能实现“社会面清零”，最终实现全面清零。

“社会面清零”代表着疫情在社区传播的风险得到控制和消除，即使在封控区或集中隔离点出现病例，也不会对整个疫情态势造成影响。“社会面清零”后，目前的管控状态会逐步调整、解除，逐步恢复人民群众的正常生活秩序。

当然，要早日实现清零，离不开广大西安市民的理解和支持，在这次疫情防控中，我们深深感受到了西安市民不畏艰难、万众一心、众志成城的精神。