美国新冠肺炎疫情严重反弹

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至1月5日的过去一周，美国日均新增新冠肺炎确诊病例高达55.3万，是疫情暴发以来的最高纪录。其中，1月3日美国新增确诊病例突破100万例，更是刷新疫情暴发以来单日新增病例最高纪录。随着奥密克戎毒株近期在美加速传播，美国疫情出现严重反弹。

在新增确诊病例中，奥密克戎毒株感染病例占95.4%，德尔塔毒株感染病例占4.6%，奥密克戎毒株已经迅速取代德尔塔毒株，成为在美国传播的主要新冠病毒。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，确诊病例“几乎呈垂直增长”，预计将在1月底达到数据峰值。乔治·华盛顿大学医院灾难医学部门负责人詹姆斯·菲利普斯说，此轮病例激增是疫情以来“前所未有的”，未来美国各地的疫情“可能会非常严重，需要做好准备”。

受到病例激增影响，许多医院已经不堪重负。各大医院面临严重的人手短缺，许多医护人员被感染。犹他大学医学院教授罗伯特·格拉斯哥说，该校已有数百名员工被感染或隔离。美国有线电视新闻网报道说，许多儿童也被感染新冠病毒住院。美国疾控中心数据显示，上周平均每天有672名儿童因感染新冠病毒住院治疗。伊利诺伊州州长普利兹克说，该州儿童感染住院的数量自上月初以来增长了3倍。

面对疫情反弹，华盛顿、纽约、洛杉矶等地学校已经紧急调整了新年假期结束后的返校安排，要求学生返校要出具核酸检测阴性证明，不少学校已暂时转到线上授课。马里兰州州长拉里·霍根1月4日宣布该州进入为期30天的紧急状态，并出动1000名国民警卫队员协助抗疫。美国总统拜登4日敦促还没有接种疫苗的成年人接种疫苗。美国疾控中心也更新了防疫指南，建议人们在出现疑似感染症状或检测结果呈阳性后进行为期5天的隔离。但指导意见同时包括缩短对无症状感染者的建议隔离期等内容，以缓解航空等服务业人力短缺的难题，这引发不少医疗专家的质疑。

美国消费者新闻与商业频道近日发布的一项民调显示，55%的受访者认为拜登政府应对疫情不力。耶鲁大学公共卫生学院流行病学副教授格雷格·贡萨尔维斯表示，公共卫生专家呼吁更加重视更广泛的干预措施，包括快速检测、口罩令与环境控制等，然而，政府仍未充分采纳这些建议。

事实上，此前担任美国国家卫生研究院院长的弗朗西斯·柯林斯半个月前就警告，如果不认真防控奥密克戎毒株，美国有可能“每天感染100万例”。美国媒体评论说，数月以来，美国忽视快速检测的重要性，美国食品药品管理局在批准更多快速检测产品方面行动迟缓，这都让美国防疫工作受到阻碍。拜登4日发表讲话时承认，美国目前新冠检测能力不足，预约难的问题令他本人都感到沮丧。布朗大学医学教授梅甘·兰尼表示，未来一个月，她非常担心美国经济将会停摆，“因为我们很多人都生病了”。

（本报华盛顿1月6日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月07日 15 版）