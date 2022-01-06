浙江北仑实现“社区清零” 社区传播风险基本可控

中新网宁波1月5日电(记者 李典)“我们在封控区、管控区、防范区内连续4天没有发现阳性感染者，疫情防控实现了‘社区清零’。”5日，浙江省新冠肺炎疫情防控第100场新闻发布会视频连线中，宁波市政府副秘书长、办公厅主任，宁波市疫情防控办常务副主任王仁元如是说。

1月5日0时-19时，宁波市北仑区新增本土确诊病例3例，累计报告本土确诊病例29例。王仁元表示，北仑的确诊病例中，轻型25例，普通型4例。所有病例均在定点医院接受规范隔离治疗，病情稳定。

王仁元说，此番疫情中，北仑落实了“五快”循环落实机制，抢抓疫情防控“黄金24小时”，迅速决策、果断行动、全面动员，第一时间激活扁平化指挥体系，第一时间在北仑区启动I级应急响应，第一时间划定封控区、管控区和防范区，第一时间开展流调溯源、核酸检测、转运隔离等各项工作。

截至目前，北仑累计排查密接人员5591人、次密接人员2224人，参照密接管理人员15942人，均按要求落实了管控措施。设置集中隔离点183个，已隔离涉疫人员23078人。

1月5日，北仑在封控区、管控区、防范区“三区”内开展了第5轮全员核酸检测，检测43.49万人份，结果均为阴性。另外，已在北仑“三区”外其他区域开展了2轮全员核酸检测，累计检测84.39万人份，结果均为阴性。

自1月2日以来，北仑所有新增病例均在集中隔离点中筛查发现，在封控区、管控区、防范区内连续4天没有发现阳性感染者，实现“四连阴”，疫情防控实现了“社区清零”。根据浙江省、宁波市专家综合研判，目前北仑疫情社区传播风险基本可控，疫情防控取得了阶段性重大成果。

“当前，疫情防控形势依然严峻复杂。”其表示，接下来将加强重点区域封闭管理。根据疫情发展形势，动态调整封控区、管控区和防范区。严格落实分区、分类管控措施，加强网格化管理，下沉基层力量，落实社区“小门”、家门层层管控机制，确保疫情风险彻底消除。统筹“硬隔离”与“暖服务”，保障好重点区域群众的基本生活需求，让民众安心居家。

拥有北仑港的北仑是开放大区。在“外防输入”防线上，该区将强化“人、物、环境”同防，做好海港、航空口岸等各环节风险排查，严格执行入境人员“14+7+7”管控要求，加强口岸一线工作人员“两集中”管理和个人防护。做好进口冷链货物预防性消毒和闭环管理，强化进口物品生产经营单位严格管理。(完)