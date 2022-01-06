冬季流感高发 听医生聊聊“感冒”那些事儿

冬季是呼吸系统疾病的高发期。打喷嚏、流鼻涕、咳嗽、发烧……同样是感冒，为什么有的人不吃药就能痊愈，有些人却要“大动干戈”？近日，人民网记者采访了郑州人民医院郑东院区呼吸与危重症医学科主任卢滨，跟大家聊聊“感冒”那些事儿。

“感冒分为普通感冒和流行性感冒。”卢滨医生介绍，普通感冒是由着凉、劳累等因素引起的上呼吸道症状为主要表现的疾病。流行性感冒简称流感，是由流感病毒感染引起的呼吸道传染性疾病，不仅影响上呼吸道，还会引起下呼吸道感染，如肺炎。

卢滨医生表示，普通感冒的症状主要是鼻塞、流涕、打喷嚏，伴有轻度至中度干咳，或伴有低热，体力、食欲无明显影响，大多数人以上呼吸道症状为主，全身症状较轻，一般没有危险，传染性较弱。

“流感常在冬春季节流行，有甲流和乙流，传染性很强。对于老人、儿童、肥胖者、孕妇或有基础病等人群，流感可致重症肺炎，甚至导致死亡。”卢滨医生说，流感患者往往会出现高热，可能一两天内体温上升到39℃以上，可持续3~5天，常伴有咽痛、寒颤、咳嗽、胸部不适，全身症状多，头痛、肌肉乏力、食欲下降等症状明显。如果近期接触过确诊流感的患者，或者周围人群中出现多例类似症状的患者，此时要高度警惕，可能存在被流感病毒感染的风险。

卢滨医生表示，如果出现头痛、咳嗽、喉咙痛等症状，应密切关注体温。测量体温前20~30分钟避免剧烈活动、进食、喝冷水或热水、冷敷或热敷，并保证腋下干燥。

如何预防普通感冒和流感？卢滨医生建议，勤洗手戴口罩，咳嗽、打喷嚏时注意遮挡，保持1米以上的社交距离。加强室内通风换气，保持室内环境清洁。避免聚集性就餐，尽可能减少在人群密集场所的停留时间，若必须去要全程规范佩戴口罩。劳逸结合，适当运动，增强体质，避免吹风受凉。饮食方面均衡营养，生熟分开。另外，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。

（视频制作：实习生宋鸣钰）