新华社西安1月5日电（记者蔺娟、杨一苗）记者从5日举行的西安市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，截至1月4日24时，西安市本轮疫情累计报告本土确诊病例1793例。其中1月1日新增病例122例，2日新增90例，3日新增95例，4日新增35例。西安本轮疫情社会面基本实现清零，疫情蔓延势头得到有效遏制。

1月5日，西安市北辰大道一社区82岁的金礼芳老人（左）收到志愿者送来的生活物资。新华社记者 陶明 摄

西安市人民政府副市长徐明非表示，从近3轮核酸筛查的情况看，西安的病例总量呈现下降趋势，都是在隔离管控人员和封控、管控区域发现的，社会面基本实现清零，疫情蔓延势头得到有效遏制。说明西安市全面收紧社会管控、实施最严格的防控措施，方向和举措是正确的，效果正在逐步显现。但由于新冠病毒具有一定潜伏期，从感染到发病有一个过程，不排除疫情有零星散发可能，所以现在西安依然处在疫情防控关键期，不能有丝毫麻痹松懈。

1月5日，防疫人员在西安市一小区大门口值班。新华社记者 陶明 摄

截至1月4日24时，西安市正在集中隔离人员有42000余人。“隔离管控是阻断疫情隐匿传播、实现‘社会面清零’的关键措施，而实现‘社会面清零’则是后续实施降级管控、恢复社会秩序的必备条件，所以还需要大家暂时继续坚守，严格遵守各项防控措施。”徐明非说。

西安市将实施差异化分区核酸筛查。对封控、管控区域和集中隔离人员，西安市将认真分析研判，达到解除条件的，经评估后，逐步有序予以解封。

1月5日，西安碑林区环卫人员在搬运爱心人员捐赠的蔬菜。新华社记者 陶明 摄

1月5日，防疫值班人员在西安市一小区执守。新华社记者 陶明 摄