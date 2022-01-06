助力中老年人群慢病管理 人民健康之星推荐活动走进湖南

1月5日，由人民健康主办，以岭药业公益支持的“健康中国行·人民健康之星”推荐活动湖南站在长沙正式启动。

人民健康相关负责人表示，健康中国行·人民健康之星”推荐活动将通过线上线下相结合的方式，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、线下义诊、健康达人秀等多种方式，在全国范围内普及科普知识，让更多的慢病患者能获得优秀的慢病管理经验，助力健康老龄化和健康中国目标实现。

钟巧青博士作科普讲座

中南大学湘雅医院心血管内科医学博士钟巧青在现场进行了科普讲座，介绍了高血压、冠心病、心律失常等常见慢性疾病病因，其中“三高”是各种心脑血管疾病的启动钥匙。她认为，心脑血管疾病是人类健康“第一杀手”，保持健康生活方式是预防心脑血管疾病的关键。慢病患者需要根据自身实际情况安排运动种类、强度，适当进行有氧运动，养成良好的饮食方式。秋冬季节是心脑血管疾病的高发季节，室内温差大，血管容易造成剧烈收缩，心脑血管疾病高发人群要特别注意保暖，避免在思想上轻“敌”。

老百姓大药房连锁股份有限公司湖南商采中心总监唐小辉表示，普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力是提高人民健康水平的重要方式。老百姓大药房一直以“一切为了老百姓”为服务宗旨，为顾客提供健康商品和服务。希望通过此次人民健康之星推荐活动与人民健康、以岭药业一同引导更多群众了解、掌握慢病科普知识，践行健康的生活方式，提高慢病患者的生活质量。

以岭药业南区总监朱文波表示，中医药是具有显著中国特色的医学科学，以岭药业作为我国中药创新企业，秉承“继承创新，造福人类”的企业宗旨，研发出诸多专利中药产品，并积极参与公益事业。此次人民健康之星推荐展示活动将充分发挥慢病患者慢病管理榜样的力量，让更多的慢病患者能学习优秀的慢病管理经验，助力国民健康素养提升。

活动现场还举办了人民健康之星启动仪式，并为老百姓大药房授予“人民健康之星科普教育基地”。为进一步普及健康知识，帮助老年人群更好地进行慢病管理，现场还进行了专家义诊、健康达人慢病管理经验分享以及通络操表演。据悉，人民健康之星推荐活动同期在郴州、衡阳、湘潭等地开展，在老百姓大药房的多个门店通过海报张贴、专家义诊等形式，为中老年人群科普慢病知识，助力慢病患者做好慢病管理。