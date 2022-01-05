国家中医药综合改革示范区推进会召开

2021年12月31日，国家中医药管理局、国家发展改革委、国家卫生健康委、工业和信息化部、国家药品监督管理局在京以视频形式召开国家中医药综合改革示范区推进会。国家卫生健康委副主任李斌，国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红出席会议并讲话，国家中医药管理局局长于文明主持会议。国家药品监督管理局副局长徐景和、国家发展改革委社会发展司司长欧晓理、工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼出席会议并讲话。国家中医药管理局副局长王志勇出席会议，国家中医药管理局副局长秦怀金出席会议并宣读批复。

会议指出，建设国家中医药综合改革示范区，是学习贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述的实际行动，是党中央、国务院部署的重大改革任务，是中医药领域具有里程碑意义的一件大事，是推动中医药振兴发展的重要举措。在全面建设健康中国的征程中充分发挥中医药独特优势，在更高起点、更高层次、更高目标上推进中医药深化改革，在实现高质量发展中激发和释放中医药多元功能和价值，迫切需要国家中医药综合改革示范区先行先试作出示范。

会议强调，示范区是制度创新的高地。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻孙春兰副总理关于示范区建设的批示要求，牢牢把握体制机制创新这一核心要求，精准把脉，奔着问题去，聚焦建立健全中医药法规体系、政策体系、管理体系、评价体系和标准体系，为中医药高质量发展探索新路径、积累新经验。要紧密结合中医药深化改革的战略需求和各地的资源禀赋、特色优势，“必答题”要答好，“特色卷”要出彩，优先推进、重点保障《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会部署的重点改革任务，率先形成突破。同时，各地要进一步明确主攻方向，开展有差别化示范改革创新，为重大国家战略实施赋能和创造条件。

会议强调，示范区要坚持以问题和需求为导向，着力回答好“为什么改、改什么、怎么改”等关键问题，尽快试出成效、创出典型。要紧扣综合改革和示范两个关键词，推动中医药深化改革与本地区全面深化改革全局紧密结合起来，与构建新发展格局紧密结合起来，强化政策系统集成耦合联动，促进各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰，不断释放整体效应，发挥好示范区的示范、突破、带动作用。

会议强调，省级人民政府是示范区建设的主体。要切实加强组织领导，把抓建设方案落地落实作为重要政治责任，建立健全主要负责同志亲自抓、总负责的领导机制，建立健全统一领导、分工明确、综合协调、配合有力的工作机制，形成上下贯通、层层负责的主体责任链条，切实做到组织到位、人员到位、责任到位、措施到位、保障到位。

会上，上海市副市长宗明，浙江省副省长成岳冲，江西省副省长孙菊生，山东省副省长孙继业，湖南省委常委、常务副省长李殿勋，广东省副省长张新，四川省副省长杨兴平在分会场介绍了本地区推进示范区建设的总体考虑和重点工作。国家卫生健康委、国家中医药局、国家药监局相关司负责同志，7省市发展改革委、工业和信息化厅(委)、卫生健康委、中医药局、药监局等部门负责同志参加会议。

日前，国家中医药管理局、国家发展改革委、国家卫生健康委、工业和信息化部、国家药品监督管理局联合批复，同意上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川等7省市建设国家中医药综合改革示范区。