今日小寒 中医专家教你养精蓄锐护健康

今日我们迎来二十四节气中第23个节气——小寒。小寒是一年中最寒冷日子开始的标志，民间历来有“小寒胜大寒，常见不稀罕”的古谚。那么，小寒节气，我们在养生方面该注意些什么呢？

“冬季养生应顺应自然界闭藏之规律，以敛阴护阳为根本。潜藏阴精包括起居、饮食、情志等方面。”辽宁中医药大学附属医院治未病中心科主任刘文华介绍，中医认为，人体内的血液得温则易于流动，得寒就容易停滞。天气寒冷，易引发关节痛、颈椎病甚至是心脑血管疾病。日常起居方面，保暖工作一定要做好，尤其是老年人。

小寒天气寒冷，饮食应以补肾驱寒为主。刘文华医生表示，慢性疲劳、亚健康状态较为严重的人群可食用温中补血、祛寒强身的当归生姜羊肉汤。具体制作方法为，当归10克、生姜10克、羊肉250克，加适当调料和水煮成汤后即可。有严重腰膝酸软、畏寒怕冷、性功能减退症状的人群，适合食用有益气壮阳、填精补髓作用的羊肾红参粥。具体制作方法为，羊肾1只、红参10克，均切成碎末，放入大米100克，调料少量，加适当水熬制成粥即可。

俗话说，“冬天动一动，少闹一场病；冬到懒一懒，多喝药一碗。”刘文华医生说，冬季运动时间尽可能安排在8~10时或16~18时之间，此时身体的适应性和神经系统的敏感性都处于最佳的状态。冬季宜进行慢跑、太极拳、八段锦等户外运动。

“天气寒冷，身体的新陈代谢和生理功能处于抑制状态，血液循环减慢，脑部供血不足，人体容易产生情绪抑郁、懒散昏沉的情况。”刘文华医生表示，一方面，可以通过多晒太阳缓解抑郁情绪，每日10~14时阳光最好，每次晒太阳20~30分钟为宜；另一方面，在情志上宜静神少虑、畅达乐观，不为琐事劳神，心态平和，增添乐趣。

小寒节气有哪些居家祛寒温阳的好方法呢？刘文华医生建议，每晚睡前可用42摄氏度左右的热水泡脚10~20分钟，以身体微微汗出为宜，可达到温阳益气，补肾填精的功效。还可以利用工作间隙或睡前进行搓腹、搓腰按摩，不但可以驱寒，而且还能调理身体机能。同时，可以艾灸大椎、气海、关元等穴位，具有温经散寒，扶阳的作用。