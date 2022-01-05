聚力共助疾控体系建设 辉瑞与暨南大学签署战略合作协议

1月4日，辉瑞与暨南大学在广州正式签署战略合作协议，双方将充分发挥各自在大健康领域内的优势，展开为期两年的战略合作。在此次合作中，双方将共享优势资源，合作开展疫苗经济学评价及免疫预防前瞻性政策研究，探索疾控体系高质量发展机制，推动医防协同，助力打造全生命周期疾病防控体系建设，促进全面实施健康中国战略。

中华预防医学会副会长、暨南大学疾病预防控制研究院院长梁晓峰表示：“预防是最经济、最有效的健康促进策略，构建强大的公共卫生体系，关键是坚持‘预防为主’的大健康工作方针。其中，接种疫苗是预防传染病最有效的手段，也是落实预防为主工作方针的必然选择。暨南大学在粤港澳大湾区的发展规划中成为产、学、研聚力的重要高地，在加强人才培养、科研合作、政策探讨及研究等方面发挥了重要作用。此次我们非常高兴与辉瑞携手，一方面开展创新合作，通过人才培训与培养，助力公卫体系人才建设与能力提升。另一方面，通过双方的学术资源，合作开展前瞻性政策研究，创建政策探讨及沟通平台，利用经济技术评估手段，开展免疫预防与疫苗接种的卫生经济及成本效益分析，利用真实世界数据及研究成果，为大湾区乃至全国疾控事业高质量发展注入新动能，构筑发展新格局。”

辉瑞生物制药集团疫苗事业部总经理张凌燕表示：“随着健康科普的深入开展，公众对于呼吸道疾病的预防，尤其是婴幼儿肺炎球菌感染疾病预防更为关注，对于高品质预防免疫服务和创新疫苗的需求更为迫切。我们始终秉承‘科学致胜’的理念，积极践行‘为患者带来改变其生活的突破创新’的不变承诺，在中国上市了肿瘤、感染、炎症与免疫、罕见病等多个领域的高品质创新产品，满足生命各阶段的健康需求。根植中国30余年，我们始终致力于成为中国医疗卫生体系的重要组成部分，以助力国家公共卫生体系的建设和发展为己任，持续加大在疫苗领域的创新探索与投入。我们非常荣幸与暨南大学开展战略合作，共同探索包括肺炎球菌性疾病在内的前瞻性防控机制，助力中国儿童免疫预防事业和公共卫生与疾控体系的建设和发展，共创健康中国。”