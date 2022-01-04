危险的“心动”感觉 房颤你了解多少？

心脏是人体的重要器官之一，而心脏疾病是威胁人类健康和生命的“杀手”。有些人出现心慌、眼前发黑、呼吸困难等情况，到医院诊断后发现是患上了房颤。房颤到底是怎么回事？又应如何预防呢？人民网记者就此采访了安徽医科大学第一附属医院心血管内科医疗副主任、主任医师王昌会。

王昌会医生介绍，房颤是最常见的心律失常之一，指心房的节律性的电活动丧失，由一种无序的心房颤动波取而代之。很多患者突然间出现心慌、出汗，甚至是想排尿的感觉，到医院做心电图检查后发现患上了房颤。还有很多患者没有明显的症状，在体检时发现患有房颤。

“临床上，根据持续时间把房颤分为阵发性房颤、持续性房颤、长程持续性房颤和永久性房颤。”王昌会医生表示，房颤会造成心脏功能降低，从而导致活动耐力下降；会导致心源性脑卒中，也就是心脏疾病引起的脑梗死；还会导致认知功能下降，严重的甚至会导致死亡。

王昌会医生提示，房颤往往是和其他的心脏病伴生的，导致房颤最主要的病因是高血压性心脏病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、风湿性心脏病等器质性的心脏疾病。甲状腺功能异常等一些其他系统的疾病也会导致房颤发生。

王昌会医生建议，预防房颤可以从以下几个方面入手。坚持运动，慢跑、游泳、太极拳等有氧运动可以增强心肺功能，从而可降低房颤发生的风险；保持合理体重，肥胖会提高房颤风险；戒烟限酒，减少咖啡因摄入；保持良好心态，精神紧张会使体内的交感神经兴奋，导致心跳加快，更易出现房颤。

（视频制作：宋鸣钰）