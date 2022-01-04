严打变相违规培训还孩子们一个快乐充实的假期

“双减”政策出台之前，每逢假期疯狂补课是一种常态。寒假在即，违规培训会不会死灰复燃，成了公众关注的话题。

为深入贯彻落实“双减”精神，教育部近日召开视频会议，系统总结2021年工作成效及经验做法，通报各地工作进展，全面分析面临的问题与挑战，研究部署期末和寒假期间有关工作任务，可谓未雨绸缪。

会议强调，寒假期间是巩固校外培训治理成果的关键期。各地在寒假期间要严格日常巡查，广泛接受社会监督，对发现的违法违规培训行为依法依规严肃查处，做到令行禁止，要严防义务教育阶段线下学科类培训机构违规开班、非学科类培训机构以“素质拓展”“思维训练”等名义超范围开展学科类培训等问题发生，严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“研学”等名义进行变相违规培训。

学科类培训转入“地下”，换个“马甲”逃避监管，早在预料之中。“双减”靴子落地之时，就有人担心“一对一”家教会盛行起来。当时，教育部新闻发言人曾表示，对于学科类培训可能转入地下或者家庭来开展这种违规的学科类培训，教育部已经着手研究制定具体的指导意见。

变相违规开展学科类校外培训，这种打擦边球的行径不能轻纵，需要理性看待。

仅以“新家政”为例，其中潜藏着诸多不确定因素，其受欢迎程度值得商榷。对住家教师来说，存在工作时间长、缺乏劳动保障等职业风险；对雇主而言，花大价钱将孩子的教育交给一个新兴而又尚无规范的“新家政”，效果也需要打个问号。明白了这些问题，不仅治理者可以稍安勿躁，相信供求双方也会多一份冷静。

理性看待隐形变异的学科培训，更体现在疏堵结合的治理上。

教育部通过分析研判发现，隐形变异学科类校外培训治理的重点是查处对象、查处主体和如何查处，难点集中在认定、查处和监管环节。针对隐形变异违规培训问题，2021年9月教育部发布了《关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知》，注重建立健全长效机制，面对“认定难”“查处难”“监管难”，要求通过建立辨别机制、落实属地管理、强化监管执法等织密监管网络。

校外培训的虚火之所以一直难以有效降下来，其客观存在的刚需不容忽视。如果应试指挥棒得不到有效扭转，在以分数论“英雄”的导向下，各种变通之法便可能还会层出不穷。

正因如此，“双减”出台之时就指出必须充分发挥学校主阵地作用，坚持应教尽教，着力提高教学质量、作业管理水平和课后服务水平，让学生学习更好回归校园。寒假期间，更要发动社会力量，积极给学生创造有意义的节假日来加以疏导。校内“吃饱”“吃好”了，节假日有了去处，家长安心了，隐形变异的学科培训存在空间就可望被大幅压缩。

冰冻三尺，非一日之寒。“双减”是一项系统工程，在落实推进过程中遭遇一些“新问题”，不必惊慌。做到未雨绸缪，就能防患未然，让孩子们度过一个安全、快乐、有意义的寒假。只要能真正发挥学校主阵地的作用，完善家、校、社协同机制，在加强课后服务、减轻考试压力、完善质量评价、营造良好生态等方面全链条推进，就一定能落到实处。(胡欣红)