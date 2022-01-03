陕西：全力防止疫情向农村蔓延

针对当前西安疫情防控严峻复杂的形势，陕西日前要求重点加强农村聚集性活动管控，倡导进城务工人员非必要不流动，严防疫情向农村地区蔓延。

随着春节将至，西安疫情向农村外溢风险不断加大。陕西省农业农村厅副厅长张盈安表示，当前重点是倡导在外务工人员非必要不流动、“就地过年”，镇村不漏一人，分类落实返乡人员防控措施，全力防止疫情向农村外溢。

西安市鄠邑区位于西安主城区西南约40公里。本轮西安疫情中，该区已通报在农村地区出现多例确诊病例。据鄠邑区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室介绍，当地农村主要以免疫力较弱的留守老人和儿童居多，加上临近春节乡村人员流动性增加，加剧了基层疫情防控的紧迫性。

为遏制疫情继续向农村地区外溢，目前鄠邑区与西安主城区一样实施小区（村）、单位的封闭式管理，传统的农村集市、庙会等全部停办。同时，由医疗人员、基层干部与志愿者组成的工作队为封控区人员免费提供体温计和消毒用品，指导督促封控区人员开展健康监测和日常消杀。鄠邑区中医医院还为封控区人员熬制中药制剂，免费送药上门，强化预防工作。

西安市农业农村局副局长刘凯介绍，西安重点加强农村聚集性活动管控，确保不扎堆、不聚集、不聚餐。通过微信群、广播等线上线下多渠道开展防疫政策、知识宣传，引导村民积极参与防疫，自觉遵守各项防疫措施要求。同时严格落实农村居家隔离人员管控各项措施，并保障隔离人员物资供应，做到“足不出户、服务上门”。