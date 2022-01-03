商丘：倡议在外工作、上学、经商等人员就地过节，家庭聚会等活动不超过10人

“网信商丘”微信公众号1月3日消息，商丘市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布《致全市人民的一封信》，具体内容如下。

大家好！近期，国外疫情加速蔓延，国内疫情呈现出多地零星散发和局部发生聚集性疫情的交织叠加态势，河南省洛阳、许昌等地也出现了新的疫情，防控形势日益严峻复杂。随着天气变冷、人口流动加剧、病毒变异等因素，商丘市的常态化疫情防控工作进入到了“外防输入、内防反弹”的关键时期。为筑牢疫情防控防线，降低疫情传播风险，确保您和家人的身体健康，在元旦已至、春节来临之际，特向您致以节日的问候,并发出如下倡议：

一、倡导就地过节，非必需不出商。元旦、春节期间，人员流动性大，聚集性活动多，疫情发生风险增加。在外工作、上学、经商等人员就地过节，可以有效避免旅途中的感染风险，更好地保护您和家人的身体健康。必须出商的，要在离商和返商之前3天，向所在社区（村）和单位双报备。旅途务必做好个人防护，并严格执行目的地疫情防控政策。

二、确需返乡的，返乡前请详细了解本地疫情防控政策。境外、省外人员和省内重点行业从业人员（如进口冷链食品监管和从业人员；集中隔离场所管理和服务人员；口岸进口货物直接接触人员；新冠肺炎病例定点医疗机构的医务人员等）返乡，要提前3天向目的地社区(村)报备,并持48小时内核酸检测阴性证明。

三、返乡后请及时主动报备行程。如果您近14天内有中高风险地区及其所在省辖市（地、州、盟）旅居史；与各地发布的病例活动轨迹有交集；接到疫情防控指挥部或各级疾控中心电话告知您与病例或密接者有接触或存在时空交集；您的健康码为“红码”或“黄码”，返乡后务必第一时间主动向所在社区（村）、所属单位或所入住宾馆报备，按要求配合落实隔离管控、核酸检测、健康监测等各项防控措施。

四、倡导“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”。家庭聚会等活动不超过10人。因工作需要举办100人以上的线下会议活动，必须制定疫情防控方案和应急处置预案，并提前向属地县级疫情防控指挥部办公室报备。

五、做好个人日常防护。保持“戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、一米线”等良好卫生习惯，做到不扎堆、不串门、不走亲、不访友、不参加聚集性活动，不去人群聚集性场所。如出现发热、干咳等不适症状，应立即前往就近的发热门诊就诊，如实告知个人旅居史、接触史等流行病学史，就诊过程中做好佩戴口罩等个人防护措施，避免搭乘公共交通工具等。

六、尽早接种疫苗。双节期间，为了更好的保护您和家人的健康安全，在没有接种禁忌的情况下，尽早预约接种。符合加强免疫接种条件的，尽早接种加强针。

疫情防控，人人有责。只要我们团结一心、众志成城，以实际行动共同筑牢疫情防控安全屏障，一定能够共同守护好我们的美好家园，在平安祥和中迎来春暖花开！