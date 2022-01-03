河南洛阳新安县通报新增两例无症状感染者活动轨迹

中新网1月3日电 据河南洛阳新安县网站消息，1月1日，在对集中隔离点的密接者进行定期核酸检测时，发现1例初筛阳性(系无症状感染者2的哥哥，两人同车返乡)。1月2日，经再次采样复核，判定为无症状感染者，已转运至定点医疗机构。

1月2日，在对集中隔离点的密接者进行定期核酸检测时，发现1例初筛阳性(系无症状感染者2的女儿)。经再次采样复核，判定为无症状感染者。

现将新增无症状感染者的活动轨迹通报如下：

无症状感染者9：男，45岁，新安县正村镇西沟村人，系无症状感染者2的哥哥，曾在四川省成都崇州市大划镇捷普电子厂务工(2021年12月18日已离职)，目前居住地为正村镇西沟村七组。

2021年12月16日-17日在四川省成都市捷普电子厂上班。

2021年12月18日12:20在捷普电子厂宿舍门口乘坐大巴，16:20—16:57在四川广元剑门关服务区停留，18:44途经陕西汉中南郑县，23:17—23:38在陕西临潼服务区停留。

2021年12月19日00:27途经陕西渭南市潼关县，1:27-5:03在连霍高速灵宝服务区停留，7:25途经连霍高速洛阳服务区，7:25-8:09在洛阳服务区停留，8:09离开洛阳服务区，8:49到达洛阳汽车站，9:58乘坐701路公交，11:00左右到新安县城关镇政府下车，下车后在城关镇政府对面的牛肉汤馆(密接者已集中隔离)吃饭，饭后乘坐出租车(豫CU8019，司机已集中隔离)返回新安县正村镇西沟村家中，12:05到家后未再外出。

2021年12月20日居家未外出。

2021年12月21日16:30到金三角购物广场正村店购物，16:47搭乘邻居(已集中隔离)三轮车返家，未再外出。

2021年12月22日-27日在家干活未外出。

2021年12月28日16:28搭乘另一邻居(已集中隔离)四轮电动车到金三角购物广场购物，17:01搭乘邻居三轮车返家，未再外出。

2021年12月29日居家未外出。

2021年12月30日居家未外出。

2021年12月31日判定为密切接触者，由救护车转运至集中隔离点。

1月2日核酸检测为阳性，判定为无症状感染者，已转运至定点医疗机构。

无症状感染者10：女，13岁，新安县正村镇西沟村人，系无症状感染者2的女儿，正村一中(密接师生已集中隔离)在校住宿学生。

2021年12月19日在正村镇西沟村家中，未外出。

2021年12月20日7:00左右由其父(无症状感染者2)送至正村一中上学，未再外出。

2021年12月21日-23日在校未外出。

2021年12月24日17:34由其爷爷(无症状感染者3)从正村一中接至正村镇西沟村家中，未再外出。

2021年12月25日居家未外出。

2021年12月26日12:00左右到正村镇后街沙鸥理发店(密接者已集中隔离)，13:03到正村镇卫生院斜对面出租房，未再外出。

2021年12月27日7:00左右到正村一中上学，未再外出。

2021年12月28日-30日在校未外出。

2021年12月31日13:00左右判定为密切接触者，由救护车转运至集中隔离点。

1月2日核酸检测为初筛阳性，经再次采样复核，判定为无症状感染者。