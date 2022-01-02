黄志强院士诞辰100周年纪念会暨学术思想研讨会召开

2021年12月31日，“黄志强院士诞辰100周年纪念会暨学术思想研讨会”通过网络会议形式召开。

本次会议在全国特别设置7个分会场，邀请多位院士、专家代表、黄志强院士学生代表及亲属参加，忆大师风采，续崇敬之情，扬外科之光。会议直播期间全国各地专家同道，黄志强院士的学生、后辈，以及众多患者进入直播间深切缅怀黄志强院士，向黄志强院士献花、致敬。

清华大学附属北京清华长庚医院院长董家鸿院士开场致辞，深切回顾黄志强院士的传奇一生，立志接棒肝胆外科发展重担，激励我辈自强不息。赵玉沛院士、郑树森院士、王学浩院士、陈孝平院士、樊嘉院士、窦科峰院士分别致辞，纪念黄志强院士诞辰100周年，缅怀他为中国医学事业作出的历史贡献，追思学习志强精神和高尚品格，激励医学同道为健康中国事业不懈奋斗。

会议相关负责人表示，这是一场跨越时空的追随，后备医者共同缅怀医学宗师，铭记时代楷模，致敬不朽丰碑，弘扬志强精神，传承志强思想，赓续志强荣光，振兴外科发展。