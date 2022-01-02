新华社西安1月2日电 题：严格落实防控措施 降低社区传播风险——访国务院联防联控机制综合组陕西工作组社区防控专家张灿有

新华社记者蔺娟、梁爱平

截至2022年1月1日24时，陕西省本轮疫情已累计报告新冠肺炎本土确诊病例1598例，其中西安市1573例。西安采取封闭式管理的作用如何？现阶段社区防控的重点是什么？居家隔离人员应注意什么？针对当前公众关注的问题，新华社记者采访了国务院联防联控机制综合组陕西工作组社区防控专家、中国疾控中心副研究员张灿有。

问：西安本轮疫情采取封闭式管理的作用是什么？

答：通过前期多轮核酸筛查，我们发现确诊病例分布在西安市多个区县，提示有多点社区传播。进行封闭式管理能够降低社会面人员流动，实行多轮核酸筛查能够实现病例的早发现，进一步降低社会面传播风险。目前，我们已派出30支社区防控小分队深入到各个区县，和基层工作人员一起开展工作，帮助他们发现问题，提出解决问题的建议，进一步强化落实社区防控策略。

问：现阶段社区防控的重点是什么？

答：随着封闭式管理的延续，社区层面的保供压力增大，需要西安市统筹各方资源和人力，全力做好居民生活物资供应及就医需求保障，使居民能安心在家。同时，要全力做好重点区域核酸筛查，相应提高筛查频次。此外，要严格落实社区层面的各项措施。

问：居家隔离人员应注意什么？

答：西安市将次密接人员进行居家隔离，是基于实际情况做出的决定。居家隔离人员如何做好个人防护、进行居室通风、处理生活垃圾，都需要专业人士进行指导。同时，还要保证他们做到足不出户，减少与其他人员的交叉。对于阳性感染者比较集中、风险较高的区域中的次密接人员，建议要及时转运，进行集中隔离观察。

问：目前西安采取的管控措施下一步是否会有所调整？

答：经过多轮核酸筛查，我们已经看到一些积极的变化。我们也会结合疫情情况、核酸检测结果、相关区域自然环境、防控措施落实情况等因素，适时对防控措施做出一些调整。例如，可以优先考虑从周边没有发生病例的区县做一些调整，从郊区县到核心区县、从没有病例的小区到有病例的小区，逐步调整防控措施。