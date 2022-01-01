女子违反防疫规定 被拘留二十日

中新网广州12月31日电 (郭军 刘智耘)据广州铁路警方31日通报，近日，一名女子在珠海站进站时不遵守防疫规定，拒绝出示健康码，经现场民警劝导后仍不配合，扰乱旅客正常进站秩序，在被民警传唤过程中辱骂并多次用脚蹬踹民警，阻碍人民警察执行职务。目前，违法嫌疑人李某已被警方依法处以行政拘留20日的处罚。

通报称，12月30日上午9时15分许，旅客李某(女，37岁)在广珠城际珠海站A进站口违反防疫规定不配合出示健康码。防疫人员和车站工作人员将其阻止在实名制验证处，并再次要求其出示健康码。李某不听劝阻并欲强闯闸机进站。其间李某对防疫人员进行推搡，严重扰乱旅客正常进站秩序。

接报后，珠海站派出所执勤民警迅速到达现场开展工作，要求其配合工作人员查验健康码，李某非但不听劝阻，反而诬陷防疫人员“打人”和辱骂执勤民警。为尽快恢复旅客乘车秩序，民警将其强制传唤到派出所接受调查，在传唤回所的路上该女子仍多次用脚蹬踹身旁的民警。

目前，广州铁路警方依据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，以扰乱公共场所秩序和阻碍人民警察依法执行职务，对李某处以行政拘留20日处罚。(完)