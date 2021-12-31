近年来，会员制商超成为中国零售领域的新热点，也成为国内外商超巨头角逐的新战场。随着国内消费者消费水平和对会员制的接受度不断提高，会员制商超的店面也越开越多。12月29日，麦德龙中国第100家店在河北燕郊开业。

物美集团创始人、董事长张文中在出席开业典礼时表示，燕郊会员店开业，象征着麦德龙会员店进入了全新的发展时期。麦德龙将顺应消费升级趋势，为当地居民带来高品质的生活方式和服务。

燕郊会员店占地近4万平方米，SKU数约4000个，店内有来自全球近60个国家的商品。其中自有、进口和独家品牌占比达40%，未来将提升至50%。

会员店的加速落地，离不开麦德龙25年深耕B端造就的深厚积淀。麦德龙相关负责人表示，一直以来，麦德龙会员店因会员服务、购物体验和品控标准，受到各地会员认可。今年以来，麦德龙利用自持物业优势，不断提速会员店的布局，积极填补各地市场空白、创造差异化购物体验。同时，还一直致力于将原产地的精品好物筛选出来，汇聚到一起呈现给客户和终端消费者。2022年，公司将持续强化差异化的购物体验，为消费者提供更多增值服务。

据介绍，在燕郊会员店开业之前，麦德龙已在北京、成都、南京、青岛、大连、无锡、长春、常州8城一次性推出16家会员店，而随着麦德龙马鞍山会员店在12月31日开业后，其在全国范围的会员店数量将达20家。