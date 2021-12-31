全国爱卫办关于开展“迎新春”爱国卫生专项活动助力常态化疫情防控的通知

全爱卫办发〔2021〕5号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团爱卫办：

当前全国疫情形势总体保持较平稳，但病例仍时有发生，随着元旦、春节等节假日临近，人口流动增加，防控工作仍不容忽视。为进一步营造干净整洁、健康有序的良好社会氛围，巩固常态化疫情防控成果，全国爱国办决定开展“迎新春”爱国卫生专项活动。现就有关要求通知如下：

一、活动主题和时间

（一）主题：“建设健康家园 共享健康佳节”

（二）时间：2021年12月至2022年3月

二、活动内容

各地要以“讲究卫生、清脏治乱、防制病媒”等为重点，大力引导社会各界和广大市民养成文明健康、绿色环保生活方式，不断改善城乡环境卫生面貌，夯实疫情防控群众基础，营造卫生整洁、文明有序、健康祥和的节日环境。

（一）持续推进倡导文明健康绿色环保生活方式活动。各地要充分利用各类媒体和有效载体，进一步加强健康知识宣传，引导群众自觉践行文明健康绿色环保的生活方式，着力推动健康人群培育，涵养健康文化。要积极开展“健康科普进企业(单位)”活动，重点针对口岸、机场车站等窗口单位，超市、商场等人员聚集场所，冷链运输管理、食品生产经营等重点行业，做好传染病防控尤其是冬春季呼吸道传染病预防知识和技能的宣传，引导做好卫生清理、消毒和个人防护。要利用学校春节假期前教育，开展一次“健康科普进课堂”活动，引导学生在寒假期间做好个人卫生，坚持健康生活习惯，并通过“小手拉大手”带动家庭成员摒弃不良习惯，养成文明健康绿色环保的生活方式。

（二）大力开展城乡人居环境综合整治。各地要在节前集中部署开展一次环境卫生大整治行动，聚焦边境口岸地区、铁路公路沿线、居民小区、农贸市场、背街小巷、建筑（拆迁）工地、城中村及城乡结合部等重点区域，彻底清理公共场所、社区庭院、楼道房顶、绿化带的卫生死角和杂物，清运积存垃圾，不断强化环境卫生管理。要广泛动员群众自己动手，积极开展“迎两节”环境卫生大扫除，对家庭室内外环境和小区庭院进行一次大清理，保持居家环境干净、整洁、有序。要针对两节期间机场车站等人员流动性大的聚集场所，重点开展集中清理整治，及时做好保洁清扫，并加强重点部位消杀，切实降低疫情通过外环境传播的风险，保障广大人民群众放心出行。

（三）全面强化病媒生物防制。各地要通过委托第三方专业公司、组织群众等多种方式清除“四害”孳生地，从源头上控制并消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孳生环境。北方地区要以灭鼠为重点，强化各类市场尤其是农贸市场的病媒生物防制工作，坚决避免出血热、鼠疫等发生。南方地区要利用冬季蚊虫活动能力弱、抵御能力差、聚集范围集中的灭蚊最佳时期，统一开展消灭越冬成蚊及蚊卵活动，有效遏制明年夏季蚊虫孳生和成蚊密度。北京市、河北省及其周边省份要全力以赴做好冬奥会、冬残奥会病媒生物防制保障工作，以涉冬奥场所及周边区域为重点，全面排查整治病媒生物孳生的重点场所，组织专业人员做好病媒消杀工作，确保冬奥会、冬残奥会安全举办。

（四）全力营造无烟节假日氛围。各地要持续开展控烟宣传，充分发挥权威专家作用，提升社会公众对烟草危害的认识，号召大家摒弃送烟敬烟等陈规陋习，在节假日期间聚会中自觉做到不送烟、不敬烟、少喝酒，营造健康自律的节日氛围。要大力宣传不吸烟是文明行为，不让别人吸二手烟是社会道德行为，推动形成不在他人面前吸烟、勇于拒绝二手烟的良好社会氛围，让广大群众度过一个无烟的健康佳节。北京市、河北省要进一步做好无烟冬奥保障工作。

三、活动要求

各地要结合当地实际和当前冬春季重点传染病防控工作要求，切实加强组织领导，迅速行动，抓紧制定具体工作方案，明确目标任务、重点工作清单和责任分工，着力推动各项任务落实落地落细，确保“迎新春”爱国卫生活动取得实实在在的成效。各地爱卫办要充分发挥统筹协调作用，加强与各成员单位的沟通与配合，广泛动员社会各界和广大群众积极参与活动，推动形成人人参与、人人动手的良好社会氛围。活动期间，各地要及时整理并上报专项活动中的工作亮点和动态等信息，全国爱卫办将适时以工作简报、经验交流等形式组织对各地活动经验进行宣传推广。

全国爱卫办

2021年12月22日