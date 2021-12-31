二代新冠疫苗来了！打了一代，还需要它吗？

12月27日，阿联酋卫生和预防部批准国药集团中国生物二代重组蛋白新冠疫苗的紧急使用许可。它是全球首个二代新冠疫苗。

不少人困惑：什么是二代疫苗？二代和一代比，多的“一”体现在哪？打了一代，还需要二代疫苗吗？为此，科技日报记者采访了相关研发单位。

二代疫苗，有啥不一样？

此次获批紧急使用的二代疫苗，从技术路线上分，属于蛋白重组疫苗。我国今年3月曾获批该类疫苗的紧急使用。

“重组蛋白疫苗是很成熟的技术，并不是新技术。”国药集团中国生物首席科学家张云涛告诉科技日报记者，小孩生下来就打的乙肝疫苗就是这个技术路线，在体外合成抗原蛋白送进体内产生免疫，安全性已经得到几十年的验证。

既然不是新技术，那为什么是“二代”？

一代设计抗原蛋白时用的是病毒原型株的部分蛋白，如新冠病毒的S蛋白的关键区域。而二代疫苗研发，在抗原的设计上就不一样。

研发团队主要负责人、国药中生生物技术研究院院长李启明进一步解释，针对变异株流行的新趋势，在第一代疫苗的基础上，利用计算结构疫苗学技术平台，通过分子模拟和计算建模方法，对各种变异突变位点的免疫逃逸能力进行了全面的定量计算评估，研发团队设计开发了第二代重组新冠疫苗。

据了解，二代免疫抗原不局限于此前业内聚焦的新冠病毒S蛋白关键区域。也就是说，一代“照猫画虎”越像越好，而二代建模分析、计算评估，有“揣摩神韵”的意思，因此在激发抗体方面，更具“智能”。

二代有什么好？

正因为从抗原设计的源头就有针对性地对各种变异突变位点的免疫逃逸能力进行了全面定量计算评估，因此二代疫苗对多种病毒变异株均有效。

在阿联酋的临床接种效果显示，对奥密克戎毒株，二代疫苗激发的中和抗体水平明显优于对照疫苗组。

“二代疫苗针对变异株研发，采用了广谱性设计。”李启明说，从目前数据看，重组疫苗与灭活疫苗序贯接种的方式能激发人体产生针对原型株和主要变异株的更高水平的中和抗体。

新冠病毒的变异经常始料未及，二代疫苗对还没出现的变异有效吗？李启明表示，研发团队正在和中检院的研究团队合作，采用假病毒系统进行疫苗广谱性研究，相关结果将以科技论文的形式发表，根据现阶段掌握的情况推测其对可能出现的变异株也有一定的保护潜力。

打了一代疫苗了，还需要二代疫苗吗？

12月29日国务院联防联控机制发布会公布的数据显示，我国完成全程接种12亿741.3万人，占全国总人口的85.64%。

不少公众和记者一样，已经完成了一代疫苗的接种，那么，还需要二代疫苗吗？

据了解，在批准紧急使用的阿联酋，二代疫苗是作为加强针接种的，用于已接种两剂国药集团中国生物新冠灭活疫苗的人群。

李启明表示，从目前的数据看“灭活+重组”的接种方式，将大幅提高接种者的免疫应答水平和持久性。

近期也有相关研究显示异源接种二代疫苗的试验者中和抗体滴度高于同源疫苗接种组；作为“第三针”，国药集团中国生物重组蛋白疫苗对多种毒株（包括奥密克戎毒株）有效，中和抗体水平显著优于对照疫苗组。

面对不断变异的新冠病毒，更高的中和抗体将更有利于群体免疫屏障的形成。相关专家表示，全新的临床数据和使用数据，将为全球新冠疫苗研发及接种策略选择提供有力的数据支持。