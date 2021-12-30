招商观颐携手科技公司打造智慧康养新标杆

2021年12月28日，蛇口招商观颐之家二期暨招商街道长者服务中心正式亮相，活动现场进行了揭牌仪式、启动仪式及入住仪式，并举办了首届蛇口老年游园博览会。深圳市政协、民政局以及南山区政府有关部门领导、各街道代表、法国驻广州总领事，以及行业协会、合作伙伴、媒体单位等代表应邀出席。

此次启动仪式上，招商蛇口旗下招商观颐与优必选科技达成数智康养生态战略合作，依托优必选科技在人工智能和机器人领域的专业技术，致力于解决康养领域的市场需求，打造模式创新、科技创新的标杆性项目——蛇口招商观颐之家二期，为长者们提供辅助锻炼、智慧陪伴、自助递送等服务，推进智能机器人在医疗辅助、健康监测、疾病筛查、养老陪护、日常照料、认知症照护等场景的应用。

招商观颐引入人工智能和人形机器人企业优必选科技，此次合作融合了招商观颐的产业资源优势和优必选科技在智能机器人领域的核心技术、产品、应用落地等优势，以便更高效、更便捷、更人性化地服务长者晚年生活。

依托蛇口招商观颐之家，招商蛇口与南山区民政局、招商街道、优必选科技等企业合作共建，实现深圳市“在一定区域内，由同一家公司运营的统一品牌、统一规划、统一管理的街道、社区、小区、居家全覆盖的四级养老服务网络”，推动养老服务高质量发展，为深圳打造“老有颐养”民生幸福标杆贡献力量。

优必选大型仿人服务机器人Walker在蛇口招商观颐之家迎接宾客

优必选科技拥有高性能伺服驱动器、机械传动、运动规划与控制、计算机视觉与感知、智能语音交互、SLAM与导航、人机交互、手眼协调、机器人操作系统应用框架ROSA等人工智能和机器人核心技术，全球布局专利数量超过2600件。公司以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，在人工智能教育、商用服务、智能巡检、智慧防疫、智慧物流、智慧康养等行业实现落地应用。

招商观颐和优必选科技还将在医疗养老、智慧管理、智慧社区等方面挖掘硬科技的潜力，围绕不同场景需求开展更多技术试点，如人工智能和机器人等新技术在阿尔兹海默症、帕金森病、脑卒中等疾病中的应用。在双方不断深化合作的过程中，更多智慧康养产品将会助力城市、园区、社区建设运营领域的产业升级。

招商蛇口行政总监、招商观颐董事长狄浅表示，蛇口招商观颐之家二期，不仅是政企共建落地四级养老服务网络的创新举措，更为改革开放建设者们提供了畅享晚年的颐养安心家。

作为合作方，优必选科技首席技术官熊友军也认为这次合作意义重大，“这是优必选科技在智慧康养领域的一次关键突破，既代表着我们的前沿科技在应用场景上的开拓，也是我们解决社会重大问题的创新实践。”（张文）