确保人民群众度过健康祥和的节日（国务院联防联控机制发布会）

本报北京12月29日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，介绍科学精准做好元旦春节期间疫情防控有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，元旦春节将至，人员流动增加，叠加冬春季呼吸道传染病高发，疫情传播风险始终存在。

米锋说，近日，按照党中央、国务院决策部署，国务院联防联控机制组建了15个督查组，分别由联防联控机制相关单位负责人带队，对31个省份及新疆生产建设兵团开展元旦春节期间疫情防控工作综合督查，督促各地强化集中领导，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，切实落实口岸疫情防控、集中隔离点管理、医疗救治和院感防控、重点场所常态化防控等各项措施，对发现的问题督促整改，确保人民群众度过健康祥和的节日。

2022年春运将从1月17日开始，至2月25日结束，共40天。“据初步预测，全国春运客运量较2021年8.7亿人次将会有较大幅度增长，甚至将超过2020年的14.8亿人次。”交通运输部应急办副主任卓立表示，交通运输部将会同14个部门和单位成立春运工作专班，统筹做好交通运输疫情防控、运输保障、安全监管、便民服务工作，将采取一系列有力度、有温度的措施，确保人民群众高效便捷出行。

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，在总结前期节假日期间疫情防控特点和处置经验的基础上，提出在疫情形势总体平稳前提下，强化人员安全有序的流动，主要措施包括以下六个方面：一是严格限制中高风险地区的人员流动；二是严格高风险岗位人员的出行要求；三是防范陆地边境口岸城市人员流动带来的传播风险；四是防范跨省旅游带来的传播风险；五是要强化旅途的防控；六是强化重点返乡人员排查。

教育部体育卫生与艺术教育司一级巡视员郝风林表示，各高校结合属地情况，按照“一校一策”合理优化寒假安排。针对离校的学生，要做好途中防护，尽量避免感染。针对留校的学生，要加强管理服务保障，确保校园的供餐、供水、供电、供暖都能正常运行，做好常态化疫情防控和应对可能发生的疫情。

文旅部市场管理司副司长余昌国提醒，“两节”出游，要合理规划行程，提前了解出发地、目的地最新疫情防控政策。尽量避开热门景区和出行高峰时段，不前往中、高风险地区所在地市旅游。做好健康防护，自觉遵守疫情防控规定。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 02 版）