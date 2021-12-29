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西安市累计报告本土确诊病例962例

2021年12月29日19:34 来源：新华网

　　新华社西安12月29日电（记者张思洁、赵英博）记者从29日下午召开的西安市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，12月9日0时至28日24时，西安市累计报告本土确诊病例962例。西安市已公布的高、中风险地区经重新调整后，目前有高风险地区1个，中风险地区58个。

　　目前，在962例确诊病例中，4人已治愈出院，转康复治疗；其他958例确诊病例分别在西安市胸科医院、西安市人民医院航天院区隔离治疗，其中重型6例、普通型533例、轻型419例。

　　12月28日0时至24时，西安市新增本土确诊病例151例，其中在隔离管控中发现99例、在核酸筛查中发现51例、1例主动就医确诊。

　　据介绍，从12月21日开始，西安市先后进行了四轮核酸筛查，高新区、雁塔区、长安区、莲湖区4个重点区域在12月28日12时至24时加做一轮。在前三轮核酸筛查中，检出阳性人数持续在高位，其中第三轮检出400人。第四轮核酸筛查检出阳性122人，检出阳性病例数开始下降。

(责编：郝江震、白宇)


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