“两节”期间疫情防控如何做？相关部门的权威解答来了！

人民网北京12月29日电 （记者张文婷）元旦春节将至，当前，我国疫情形势有何新变化？高校寒假如何安排？“两节”期间，人员流动增加对疫情防控有哪些风险？对上述风险将采取何种针对性措施？今日，在国务院联防联控机制发布会上，相关部门负责人给出了详细解答。

我国总体疫情形势保持相对平稳 西安疫情目前处于快速发展阶段

“目前，我国总体疫情形势保持相对平稳的态势。但是，总体呈现局部高度聚集而且全国多点散发的一种情况。”国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华就当前我国疫情形势给出了最新研判。

他具体解释称，内蒙古满洲里的相关疫情已经连续11天没有新增了，疫情基本得到控制；浙江、江苏、上海的关联疫情这几天新增的散发病例均是在集中隔离点发现的，风险也基本控制；陕西西安的疫情目前处于一个快速发展阶段，而且病例有外溢到省内和省外的情况，风险人员排查和管控措施需要进一步加强，后续疫情在社区传播风险还是比较高；广东东莞已经连续两天没有新的病例发生，整体风险可控；北京、河南周口、山西运城自西安返回人员中发现零星病例没有出现后续的病例发生；广西防城港自12月21日报告1例新增本土病例以来，到昨天21时，共报告感染者19例，测序结果显示与境外相邻国家流行毒株高度同源，流行病学调查初步揭示，初期的病例有与境外人员接触史，所以需要高度警惕境外疫情引发本土社区传播的风险。12月27日，云南昆明、西双版纳和贵州铜仁报告的4例本土病例，近期均有西双版纳旅游旅居史。目前疫情较为局限，风险人群排查和管控正在进行中。12月28日报告江苏南京、无锡的关联疫情均来自重点人群筛查发现，存在一定后续传播的风险，当地也对相关风险场所及风险人群进行了管控。

贺青华介绍，国务院联防联控机制综合组派往陕西、浙江、广西、云南的工作组还在当地指导疫情处置，应贵州省请求，今天还将派出工作组前往贵州指导疫情处置。国家卫生健康委将密切关注各地的疫情形势，会同有关部门指导各地将各项防控措施落实落实，坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，坚持动态清零总方针，出现一起扑灭一起，以最快的速度、最小的代价控制疫情扩散蔓延。

元旦春节将至 疫情传播风险始终存在

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，元旦春节将至，人员流动增加，叠加冬春季呼吸道传染病高发，疫情传播风险始终存在。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚决果断采取严格的防控措施。发生疫情的地区，在全力以赴遏制疫情传播蔓延的同时，要千方百计保障群众基本生活、看病就医需要。要强化旅途、餐饮、公园景区、商场超市等重点环节和场所疫情防控，坚持少聚集、勤洗手、戴口罩、用公筷等卫生习惯，积极接种新冠病毒疫苗。

他透露，近日，按照党中央、国务院决策部署，国务院联防联控机制组建了15个督查组，分别由联防联控机制相关单位负责人带队，对全国31个省份及新疆生产建设兵团开展元旦春节期间疫情防控工作综合督查，督促各地强化集中领导，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，切实落实口岸疫情防控、集中隔离点管理、医疗救治和院感防控、重点场所常态化防控等各项措施，对发现的问题督促整改，确保人民群众度过健康祥和的节日。

“一校一策”合理优化寒假安排

寒假即将来临，已有部分高校发布了放假通知，近期国内多地散发疫情，今年，高校寒假如何安排，教育部门如何加强寒假期间的疫情防控工作这一问题备受关注。在今日的发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司一级巡视员郝风林回应，各高校结合属地情况，按照“一校一策”合理优化寒假安排。针对离校的学生，要做好途中防护，尽量避免感染。针对留校的学生，要加强管理服务保障，确保校园的供餐、供水、供电、供暖都能正常运行，要备足防疫物资储备，做好常态化疫情防控和应对可能发生的疫情，有力地保障留校学生的校园生活。

他强调，寒假期间疫情防控工作依然要绷紧，不能出现丝毫松懈。一要严守校门，“严出严进”。二是落实《高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》的要求，做好常态化疫情防控工作，全面筑牢寒假期间学校疫情防控的安全防线。三要加强应急演练。针对寒假期间有可能发生的突发疫情要提前做好应急预案，加强演练，有效快速应对突发疫情。四要加强人文关怀。对留校学生、后勤、保卫、学工等坚守一线的工作队伍和师生，进行人文关怀，全力做好后勤保障、教育引导和维护稳定工作，保障寒假期间校园良好秩序。

“两节”来临 六项措施保障人员安全有序流动

元旦春节降至，境外回国人员增多，国内人员流动性增加，加上奥密克戎等新型变异毒株的出现，这些情形都将加大疫情传播的风险。贺青华表示，在总结前期节假日期间疫情防控特点和处置经验的基础上，此次就人员安全有序的流动方面提出了六项主要措施：

一是严格限制中高风险地区的人员流动。对中高风险地区及其所在的县、市（区、旗）人员要严格限制其出行，中高风险地区所在地市的其他县、市（区、旗）人员非必要不出行，确需出行的，需持48小时内核酸检测阴性证明。

二是严格高风险岗位人员的出行要求。对高风险岗位人员尽量避免出行，确需出行的，需满足脱离岗位14天以上且持有48小时内核酸检测阴性证明，并在所在单位报备。

三是防范陆地边境口岸城市人员流动带来的传播风险。“两节”期间，离开陆地边境口岸城市的人员需要持48小时内的核酸检测阴性证明，前往陆地边境城市这些人员抵达后，至少要进行一次核酸检测。

四是防范跨省旅游带来的传播风险。对有中高风险地区的省（自治区、直辖市）应该立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省（自治区、直辖市）的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，暂停旅行社在线旅游企业经营陆地边境口岸城市的团队旅游及“机票+酒店”业务。陆地边境口岸城市要及时向社会发布自由行的风险提示。

五是要强化旅途的防控。增加交通运输场站和交通工具的通风、消毒等措施的频次，减少在交通工具内聚集和走动，严格体温检测、健康码查验通行，提醒旅客在旅途做好个人防护，戴口罩、勤洗手、不扎堆、不聚集、“一米线”，对有发热干咳等症状者、健康码黄码等人员要履行好个人的防护责任，没有排除风险前不出行。

六是强化重点返乡人员排查。“两节”期间，各地要做好14天内有中高风险地区所在的县、市（区、旗）旅居史人员，高风险岗位人员等重点人员的摸排和网格化管理，相关人员返乡后非必要不外出、不聚集。通过采取上述的措施，也就是“两个严格、两个防范、两个强化”措施，力争将疫情传播风险降低到最低，保障人民群众过上欢乐祥和的节日。

四方面加强农村地区疫情防控工作

“两节”期间，农村地区的疫情防控工作亦不能忽视。针对这一问题，贺清华表示，加强农村地区疫情防控工作，主要在四个方面：一是加快推进在有条件的乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置发热诊室，发挥基层医疗卫生机构哨点的作用。截至目前，已超过90%的基层医疗卫生机构设置了发热诊室、门诊和哨点。

二是组织编发《基层医疗卫生机构重大疫情防控预案与演练手册》，加强基层医护人员的疫情防控政策、技术培训，提高疫情处置能力，督促各地结合实际，定期开展演练。

三是积极推动村民委员会、居委会设立公共卫生委员会建设，北京、江苏、广东、甘肃等地已经全面推开了，并在疫情防控中发挥了应有的作用。

四是农村地区基层医护人员按照当地统一部署，积极为辖区居民接种新冠病毒疫苗，加强疫情防控和新冠疫苗接种的宣传引导，切实提高农村居民的自我防护意识，履行公民的个人责任。