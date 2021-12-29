国家卫健委：我国疫情呈现局部高度聚集情况 总体形势相对平稳

人民网北京12月29日电 （记者张文婷）临近“两节”，群众对全国疫情形势格外关心。今日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，目前，我国总体疫情形势保持相对平稳的态势。但是，总体呈现局部高度聚集而且全国多点散发的一种情况。

贺青华就我国多地疫情情况进行详细介绍：内蒙古满洲里的相关疫情已经连续11天没有新增，疫情基本得到控制；

浙江、江苏、上海的关联疫情这几天新增的散发病例均是在集中隔离点发现的，风险也基本控制；

陕西西安的疫情目前处于一个快速发展阶段，而且病例有外溢到省内和省外的情况，风险人员排查和管控措施需要进一步加强，后续疫情在社区传播风险还是比较高；

广东东莞已经连续两天没有新的病例发生，整体风险可控；

北京、河南周口、山西运城自西安返回人员中发现零星病例没有出现后续的病例发生；

广西防城港自12月21日报告1例新增本土病例以来，到昨天21时，共报告感染者19例，测序结果显示与境外相邻国家流行毒株高度同源，流行病学调查初步揭示，初期的病例有与境外人员接触史，所以需要高度警惕境外疫情引发本土社区传播的风险。

12月27日，云南昆明、西双版纳和贵州铜仁报告的4例本土病例，近期均有西双版纳旅游旅居史。目前疫情较为局限，风险人群排查和管控正在进行中。12月28日报告江苏南京、无锡的关联疫情均来自重点人群筛查发现，存在一定后续传播的风险，当地也对相关风险场所及风险人群进行了管控。

贺青华表示，目前，国务院联防联控机制综合组派往陕西、浙江、广西、云南的工作组还在当地指导疫情处置，应贵州省请求，今天还将派出工作组前往贵州指导疫情处置。国家卫生健康委将密切关注各地的疫情形势，会同有关部门指导各地将各项防控措施落实落实，坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，坚持动态清零总方针，出现一起扑灭一起，以最快的速度、最小的代价控制疫情扩散蔓延。