国务院联防联控机制组建15个督查组 开展元旦春节期间疫情防控工作综合督查

人民网北京12月29日电 （记者张文婷）“元旦春节将至，人员流动增加，叠加冬春季呼吸道传染病高发，疫情传播风险始终存在。”在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋对当前疫情形势进行了分析。

他表示，近一周，全球新冠肺炎日新增确诊病例多次突破80万例，接近疫情以来最高峰。奥密克戎变异株已成为部分国家主要流行毒株，我国“外防输入”压力持续增大。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚决果断采取严格的防控措施。发生疫情的地区，在全力以赴遏制疫情传播蔓延的同时，要千方百计保障群众基本生活、看病就医需要。要强化旅途、餐饮、公园景区、商场超市等重点环节和场所疫情防控，坚持少聚集、勤洗手、戴口罩、用公筷等卫生习惯，积极接种新冠病毒疫苗。

截至12月28日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗279571.6万剂次，完成全程接种的人数为120741.3万人。

米锋在会上介绍，近日，按照党中央、国务院决策部署，国务院联防联控机制组建了15个督查组，分别由联防联控机制相关单位负责人带队，对全国31个省份及新疆生产建设兵团开展元旦春节期间疫情防控工作综合督查，督促各地强化集中领导，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，切实落实口岸疫情防控、集中隔离点管理、医疗救治和院感防控、重点场所常态化防控等各项措施，对发现的问题督促整改，确保人民群众度过健康祥和的节日。