西安加强社会面管控 非疫情防控及民生保障车辆不得上路

新华社西安12月27日电（记者李浩、蔺娟）西安市公安局27日发布通告称，12月27日0时起，西安进一步提升防控等级，实行最严格的社会面管控措施，非疫情防控及民生保障车辆不得上路，市民除参加核酸采样外，坚持不出户、不聚集。

通告指出，市民要保持24小时通信畅通，积极配合防疫、公安人员，落实入户采样、集中隔离、应急管控、现场管制等措施，如拒不配合，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》，最高可处行政拘留十日并处五百元罚款。

通告强调，向流调工作人员隐瞒实情、虚构事实、故意躲藏，拒绝、阻碍调查工作，造成传染病传播或有传播风险，以及造成其他严重后果的，将以涉嫌妨害传染病防治罪依法追究刑事责任。凡扰乱核酸采样点现场秩序，不按“采样位和等待位保持2米以上距离，排队人员之间保持1米以上距离”等相关规定，拒不服从防疫、公安人员现场指挥的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》，最高可处行政拘留十日并处五百元罚款。

各大专院校、超市、便利店、农贸市场、医疗机构、物流寄递场所等单位，未按通告要求履行主体责任，造成后果的，将依法追究相关单位及责任人法律责任。

对其他拒不执行疫情防控决定和命令、扰乱公共场所秩序、寻衅滋事、哄抬物价、阻碍疫情防控工作人员依法履行职责等违法行为，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律规定进行处罚，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

此外，通告要求，在社会面管控工作中，相关工作人员要坚持以人为本，积极帮助群众解决生活中的实际困难，不得采取锁闭单元门等简单方式进行管控。