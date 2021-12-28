九成医疗机构将建成远程医疗服务平台

本报拉萨12月27日电 （记者琼达卓嘎）记者日前从西藏自治区卫生健康委员会获悉：西藏90%的医疗机构已完成远程医疗系统硬件安装和调试工作，目前正在开展软件调试、院内信息系统接口改造和对接等工作。项目建成后，远程医疗服务将覆盖6家自治区级、20家地市级、137家县级和690家乡镇级的医疗卫生机构，将推进西藏城乡医疗卫生服务均等化、加快优质医疗资源下沉，解决基层优质医疗资源不足的问题。同时，为乡镇卫生院医务人员提供常见病的诊疗规范和诊疗路径，提高乡镇卫生院全科医生的服务水平。

远程医疗服务平台建设是西藏“互联网+医疗健康”的重要组成部分，今年重点推进远程医疗会诊室装修、硬件设备安装、软件测试等工作。该平台还能实现以互联网为载体的远程教育、远程预约、双向转诊等10余项功能，进一步提升西藏整体医疗卫生服务水平。

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 04 版）