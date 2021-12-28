服务初创企业 加速源头创新

本报电 （朱玉娟）日前，百济神州生物岛创新中心在广州揭幕，将助力科学家和企业家加速取得前沿创新成果。作为一家全球性的生物科技公司，百济神州专注于在世界范围内开发和商业化创新药物，为全球患者改善治疗结果，提高药物可及性。

生物岛创新中心位于粤港澳大湾区生物医药产业的核心地区。中心将配备先进的实验室基础设施、完善的科研设备和专业的管理团队；将具备全面的研究能力，帮助科学家和企业家将他们的想法付诸实践；百济神州还将为创新中心的科学家和企业家提供全产业价值链的支持。

“我们支持企业家将大胆的创意转化为有影响力的项目，为患者创造价值，让全球患者获益。”百济神州联合创始人兼科学顾问委员会主席王晓东说。

近年来，广州市黄埔区、广州开发区大力推动生物医药产业集群集聚，打造广州国际生物岛、国际生物医药价值创新园等重大产业载体，聚集生物医药企业超3000家。其中高新技术企业325家，上市企业15家、占广州市75%；营收规模突破1400亿元，占广州市60%以上。

作为该区生物医药产业龙头，百济神州创新中心能够同时服务超500名科学家、超30家初创企业。黄埔区区长冼银崧表示：“我们将一如既往地为企业发展做好服务保障，聚焦企业所急所盼，落实落细服务扶持，携手百济神州加快打造世界级生物医药产业高地。”