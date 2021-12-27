“终止儿童肥胖（中国）行动科学知识普及与健康教育公益项目”首场宣讲会召开

近日，“终止儿童肥胖（中国）行动科学知识普及与健康教育公益项目”首场宣讲会在人民好医生客户端上进行了直播。

据了解，宣讲会向众多医务工作者和广大人民群众解读《中国儿童肥胖的评估、治疗和预防指南》，并且科普和讲解儿童肥胖相关知识。会议不仅指引医疗界更加规范、系统化地诊治儿童肥胖，而且提高社会各界对儿童肥胖的重视程度。

妇幼健康研究会常务副会长张世琨表示，慢病依然是我国的高发疾病，肥胖是慢病发生的重要原因之一，所以肥胖防控刻不容缓。特别是儿童超重、肥胖的发病率逐年增加，大大增加了其成年后慢病发生的风险。为实现《儿童青少年肥胖防控实施方案》提出2030年全国0-18岁儿童青少年超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上下降70%的目标，还需要广大医务工作者和人民群众的共同努力。

据介绍，妇幼健康研究会于5年前专门成立了妇女儿童肥胖控制专业委员会，在首都医科大学附属北京朝阳医院内分泌科高珊教授的带领下，在相关领导和专家的大力支持下，于今年成功发布《中国儿童肥胖的评估、治疗和预防指南》。

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长刘力戈表示，儿童肥胖是日益严重的全球公共健康问题。为积极响应并落实“健康中国”战略，研究会妇女儿童肥胖控制专业委员会与北京慈善义工联合会联合发起“终止儿童肥胖（中国）行动科学知识普及与健康教育公益项目”。项目以首都医科大学附属北京朝阳医院京西院区内分泌科高珊主任为项目负责人，意义重大。

北京慈善义工联合会常务副会长陈志斌提出联合会将充分发挥社会组织的平台优势，汇聚公益慈善资源，搭建全方位服务平台。鼓励和引导从事儿童肥胖防治的医务人员，以及关心儿童青少年健康的社会各界人士，协同多学科、多领域的专业团队，推动肥胖病科普和健康教育，减轻肥胖病并发症的危害，共同守护儿童青少年的健康成长。

首都医科大学附属北京朝阳医院西院内分泌科主任高珊对第一版《中国儿童肥胖的评估、治疗和预防指南》进行解读，重点讲解儿童肥胖防控关键问题，使家长和孩子明白保持健康的生活方式是防治儿童肥胖的关键措施。

到会专家进行讲座

高珊指出，《指南》指引医疗界更加规范、系统化的对我国儿童肥胖进行诊治，以便早筛查，早发现，早管理，早治愈，合理解决儿童肥胖问题。

北京协和医院教授、研究员、博士生导师黎明在会上针对儿童肥胖的精准分型与预警进行宣讲。黎明表示，现如今肥胖筛查方式由过去的BMI高低分型转变为根据代谢的异常来进行分型，可以将儿童青少年肥胖分为代谢健康型肥胖和代谢异常型肥胖。

同时，黎明还重点介绍了两种代谢型肥胖定义和诊断标准，并呼吁广大从事儿童保健和医疗的工作者以及广大家长朋友应高度重视不同类型的肥胖儿童，发现相应的问题积极就医，及时进行识别、干预和治疗。

首都医科大学附属北京儿童医院内分泌遗传代谢科、罕见病研究室主任巩纯秀享了“隐藏在儿童肥胖背后的问题”，她表示，单纯肥胖症是由遗传和环境因素共同作用而产生的。遗传因素所起的作用较小，环境因素起着重要作用。环境因素中家庭生活方式(家庭聚集性)和个人行为模式是主要的危险因素。

北京体育大学的邱俊强教授表示，运动是保持儿童健康、防治儿童肥胖的重中之重。《指南》推荐0-1岁婴儿每天以多种方式进行几次较为活跃的身体活动；1-2岁幼儿每天至少进行180分钟各种强度的身体活动；3-4岁儿童每天至少进行180分钟的活动，其中60分钟应当是中等到较高强度的运动。6岁以上儿童和青少年每天至少进行60分钟中等至较高强度以有氧运动为主的身体活动，每周至少三天进行较高强度的有氧运动及增强肌肉和骨骼健康的锻炼。

妇幼健康研究会妇女儿童肥胖控制专业委员会向各学科同仁和研究者、社会各界呼吁，共同参与“终止儿童肥胖（中国）行动科学知识普及与健康教育公益项目”，护卫儿童健康。