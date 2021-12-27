今冬明春“菜篮子”产品供给总量有保障

中央经济工作会议定调明年经济工作，部署保障粮食和重要农副产品供给安全、全面推进乡村振兴等任务。如何发挥好“三农”工作“压舱石”作用？全面推进乡村振兴如何发力？日前，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健接受了记者采访。

畅通农产品上行、工业品下行通道

中央经济工作会议提出明年经济工作要稳字当头、稳中求进，释放了强烈的政策信号。

唐仁健说，越是环境复杂，风险挑战增多，越是要把“三农”这块“压舱石”夯得实之又实，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，为开新局、应变局、稳大局提供坚实支撑。

首先，粮食生产要稳面积提产能。他说，明年要以超常超强的力度抓好粮食生产，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

其次，产业发展要稳基础提效益。要统筹推进现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群、农业现代化示范区建设，打造产业发展新平台。建设农产品仓储保鲜冷链物流设施，推动加强物联网、快递网点等建设，畅通农产品上行、工业品下行通道。明年三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险将覆盖到主产省份所有产粮大县，织密农业保险“安全网”。

第三，乡村建设要稳步伐提质量。乡村建设行动方案即将印发，明年乡村建设将全面推开，扎实稳妥推进农村人居环境整治提升、乡村公共基础设施建设和公共服务提升等重点任务，提高建设质量和管护水平。

第四，农民增收要稳势头提后劲。明年外出务工形势可能更加严峻，要多措并举，通过产业带动、创业拉动、改革驱动等多渠道促进农民增收。特别是要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决杜绝规模性返贫现象发生。

推广玉米大豆带状复合种植

“抓粮食生产的发条要拧得紧而又紧，工作要落得实而又实。”唐仁健说，明年必须把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，持续挖掘增产潜力，确保中国人的饭碗任何时候都牢牢端在自己手中。同时要大力发展大豆油料，选育优良品种，推广玉米大豆带状复合种植，多措并举扩面积、提产量。

他介绍，生产要素上，要牢牢抓住种子和耕地两个要害问题。耕地方面，务必落实好最严格的耕地保护制度，切实加强耕地用途管制。高标准农田建设要持续推进，确保到2022年建成10亿亩旱涝保收的高标准农田。

种子方面，中央已经制定了种业振兴行动方案，农业农村部将会同有关部门打出一套“组合拳”，逐步实现种业科技自立自强、种源自主可控。此外，要加快补上农机装备这一短板。体制机制上，要着眼于调动地方党委政府和种粮农民“两个积极性”。要压实地方党委政府重农抓粮的责任。明年是实施粮食安全党政同责考核的第一年，要严格抓好考核，健全完善粮食安全责任制，汇聚起重农抓粮的强大合力。

聚焦重点持续巩固拓展脱贫攻坚成果

我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。中央明确设立5年过渡期，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

他表示，下一步巩固拓展脱贫攻坚成果，要重点做到“三个聚焦”：聚焦重点群体，不断健全防止返贫监测帮扶机制。开展常态化排查，将脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户及时纳入监测帮扶，适当放宽监测对象认定标准，简化工作流程，切实做到早发现、早干预、早帮扶，有人管、管到位。

聚焦重点区域，强化倾斜支持政策落实。对160个重点帮扶县，落实好已出台的支持政策，实施“补短板、促发展”项目，开展“组团式”教育和医疗帮扶。对易地搬迁安置区，持续完善基础设施和公共服务，加强产业园区建设，落实属地管理责任，确保搬迁人口稳得住、能融入。

聚焦重点工作，加大产业就业帮扶力度。重点发展一批能更多带动就业的特色优势产业。加强东西部劳务协作，通过提升帮扶车间、优化公益岗位等多种方式，促进就地就近就业，确保脱贫劳动力外出务工数量稳定在3000万左右。

“菜篮子”事关基本民生。元旦、春节消费旺季将至，冬奥会、冬残奥会召开在即，能否确保“菜篮子”产品稳产保供？唐仁健回应说，今冬明春“菜篮子”产品供给总量是有保障的。11月以来，蔬菜产量增加，价格稳步回落。今年6月，生猪生产已完全恢复，预计全年猪肉产量大幅增加，牛羊肉、禽肉、奶类产量均创历史新高，水果、水产品总量充足。

他介绍，为确保“菜篮子”产品稳定供给，下一步将重点做好五方面工作。

稳生产，提早研判自然灾害影响，制定应急预案，分区分类抓好“南菜北运”基地、北方设施蔬菜大省、大中城市等重点地区冬春蔬菜生产，持续抓好畜禽水产养殖，不断提升“菜篮子”产品市场供应能力。

畅流通，会同有关部门严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，积极协调产区和销区构建“点对点”对接关系，鼓励各地组织农产品加工流通企业与生产经营主体直接对接，提升流通效率，确保“菜篮子”产品既产得出，还能运得走、供得上。

抓应急，紧盯重大节日活动和雨雪冰冻极端天气等，加强生产情况调度和市场动态监测预警，指导督促各地制定好应急保供预案。

保安全，加强质量安全监管，加大抽检力度，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

压责任，压实“菜篮子”市长负责制，督促各城市统筹抓好生产、流通、调控等工作，特别是加强应急保供能力建设，确保今冬明春“菜篮子”产品市场稳定供应。据新华社