西安将于12月27日启动新一轮核酸筛查 进一步强化全市疫情防控措施

新华社西安12月26日电（记者蔺娟）记者从西安市疫情防控指挥部获悉，根据全市核酸筛查结果，西安市防疫工作形势依然严峻复杂。西安市疫情防控指挥部决定，将于12月27日12时启动新一轮核酸筛查。为确保新一轮核酸筛查结果的精准度，最大限度减少人员流动，从27日零时起，进一步强化全市疫情防控措施。

根据西安市疫情防控指挥部《关于配合做好新一轮核酸筛查工作的通告》，所有居民除按要求参加核酸采样外，均不出户、不聚集。防范区居民待完成新一轮核酸采样并显示阴性结果后，继续执行原外出采购规定，各小区要有序组织，错时发放出门凭证。从事疫情防控及民生保障行业特殊从业人员和参加研究生考试考生，继续执行原管控措施。各大专院校从严加强在校学生管理，无特殊需要，一律不出宿舍。各医疗机构要加强管理，人员非必要不交叉、不流动。所有超市、便利店、农贸市场、医疗机构、物流寄递场所严格执行扫码、限流、消杀措施，所有工作人员一律佩戴N95口罩和医用手套。各核酸采样点必须专人引导、固定路线、分时分区、错峰组织，采样位和等待位保持2米以上距离，排队人员之间保持1米以上距离。

本轮筛查完成后，西安市疫情防控指挥部将根据检测结果，视情况调整管控措施。