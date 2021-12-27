■ 中企生产的新冠疫苗运抵尼加拉瓜

据新华社马那瓜电 （记者吴昊、赵凯）中国政府提供的第二批新冠疫苗近日运抵尼加拉瓜首都马那瓜，助力当地开展疫苗接种计划。这批由中国国药集团生产的新冠疫苗运抵马那瓜国际机场。尼总统顾问劳雷亚诺·奥尔特加、卫生部长玛尔塔·雷耶斯和中国驻尼加拉瓜使馆复馆小组组长于波等出席交接仪式。

奥尔特加在致辞中对中方向尼方提供的抗疫支持表示感谢。他说，这批新冠疫苗作为来自中国的“圣诞礼物”，将助力尼方抗击疫情，保障民众生命健康。

■ 中国驻马达加斯加大使馆向马方捐赠抗疫物资

据新华社塔那那利佛电 （记者文浩）中国驻马达加斯加大使馆向马卫生部捐赠抗疫物资仪式近日在塔那那利佛举行，中国驻马大使郭晓梅、马卫生部长兰德里亚马南塔尼等出席捐赠仪式。据悉，此次捐赠的抗疫物资包括便携式呼吸机、制氧机、口罩、护目镜等。

兰德里亚马南塔尼对中国大使馆捐赠的抗疫物资，以及为马实施国家疫苗接种计划提供的助力表示感谢。他积极评价马中两国几十年来在卫生领域合作的丰硕成果，并表示马卫生部愿同中方一道推动两国卫生领域合作再上新台阶。