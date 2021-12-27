贵州毕节发现一例省外治愈返黔核酸检测阳性人员

中新网12月27日电 据“健康贵州”微信公众号消息，12月26日，毕节市七星关区发现一例省外治愈返黔核酸检测阳性人员，现通报如下：

省外治愈返黔核酸检测阳性人员1:女，29岁，现居毕节市七星关区市西街道环城北路。10月25日在云南省瑞丽市确诊为新冠肺炎无症状感染者，在云南省瑞丽中傣医院隔离治疗。11月21日治愈出院，在月亮岛隔离点隔离至12月21日，期间经5次核酸检测，结果均为阴性。12月22日乘坐航班返黔，到达毕节飞雄机场后由朋友开车接送回家。12月23日，市西街道卫生院工作人员上门采样，12月24日检测结果显示为阴性。12月26日，其核酸检测结果呈阳性，现已闭环转运至省将军山医院。目前，相关接触人员及重点人群、场所已全面排查，核酸检测、环境消杀等应急处置各项工作正有序推进，已出核酸检测结果均为阴性。

经组织专家结合现场流行病学调查情况及复阳病例既往特征综合研判，其总体传播风险较小。请广大群众不信谣、不传谣，严格做好个人防护，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集等防护措施，一旦出现发热、干咳、乏力等症状，应立即到就近的发热门诊就诊。