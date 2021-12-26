首届全国日间医疗质量与安全管理高峰论坛在京举办

12月24日，为深入推进“十四五”时期医疗卫生事业高质量发展，做好日间手术、日间化疗等日间医疗质量安全管理工作，由国家卫生健康委医院管理研究所主办、四川大学华西医院承办的“首届全国日间医疗质量与安全管理高峰论坛——日间医疗‘管理之声’圆桌会议”在京召开。会议由国家卫生健康委医院管理研究所副所长张旭东致欢迎辞，副研究员孙辉主持。

国家卫生健康委医院管理研究所护理管理与康复研究部主任么莉、北京大学肿瘤医院副院长邢沫、首都医科大学附属北京同仁医院医务处处长倪如暘、首都儿科研究所附属儿童医院医务处处长王菲等20余位北京各大医院的专家到现场进行经验交流和分享，同时“云”端还汇集了30余名全国各大医院院长、医务处处长、护理部主任，远程参会。

论坛现场。受访者供图

“护理之音”圆桌讨论会围绕医院高质量发展下的日间护理、护理工作在日间手术/化疗发展中的作用、信息化如何助力日间手术护理的发展、护理服务个性化、如何提供有温度的护理服务等日间手术护理管理热点问题做了深入探讨。

专家线上参与论坛。受访者供图

“医务处长之声”圆桌讨论会围绕高效开展日间医疗的质量管理要点、日间医疗病历设计及病历质量管控、如何提高日间医疗服务能力等日间手术科学化管理及质量控制环节的相关问题进行了经验交流和探讨。

“院长说”圆桌讨论会围绕如何对外协同医保助力日间医疗的发展、如何对内统筹医院绩效管理、日间医疗的概念、内涵、现行医疗制度的掣肘、各级各类医疗机构开展日间医疗的动力和获益等日间手术顶层设计问题进行了交流，并就公立医院高质量发展下推广日间医疗的意义和展望发表看法。

最后，孙辉在总结发言时表示，近年随着国家有关日间医疗文件的出台，越来越多的医疗机构开始探索日间医疗服务模式，但因各地区医疗服务能力、医疗资源供给侧分配不均等问题，我国日间医疗等服务在组织管理、运营管理、质量管理、延续医疗管理等方面尚未形成统一标准和规范。此次圆桌会议“护理”“医务”“院长”做为医疗机构的顶层设计和管理者共聚一堂，共筑“日间医疗管理之声”，对进一步加快我国日间医疗科学化、规范化、同质化发展具有重要意义。