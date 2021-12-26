中国健康好乡村（炎陵）项目在炎陵签约并开工建设

近日，中国健康好乡村（炎陵）项目在湖南省株洲市炎陵县举行签约仪式并开工。据了解，中国健康好乡村（炎陵）项目的落地，将结合炎陵县特殊的自然环境和丰富的药材资源，助推中药材产业发展与医疗养生、生态旅游、炎帝神农文化相结合，为炎陵中医药及文旅康养产业发展提供动力。

“炎陵具有平、岗、山、等多种地貌类型，优越的自然环境十分适宜动植物药材繁殖生长。在当地发展中药材绿色标准化种植和生态化有机种植具有得天独厚的优势。”中国健康好乡村组委会副秘书长殷延志表示，中药材品质与其生长环境密切相关，中国健康好乡村（炎陵）项目将充分挖掘当地环境资源优势，向广大种植户普及中药材种植技术，立足道地药材培育，坚持保护与发展并举，助推炎陵县中药材种植基地建设。

炎陵曾是是革命老区。2018年，炎陵县成为湖南省首批脱贫摘帽的5个“国贫县”之一，提前三年脱贫摘帽。如今，炎陵县各项事业突发猛进，产业迅速发展壮大，基础设施不断完善，公共服务领域主要指标明显提升，乡村面貌发生显著变化。立足“三园”优势（全球华人的精神家园、中国革命的红色家园、宜居宜游的美丽家园），炎陵县正着力打造文旅康养基地、生态工业基地、特色农业基地。

殷延志表示，立足乡村振兴新篇章，中国健康好乡村（炎陵）项目将发挥当地自然资源优势，助推炎陵文旅康养基地建设。通过布局健康、文化、动态颐养、中医药、农副产品等产业，打造健康和谐的生态乡村，推动中医药文化、民族文化、健康文化的传承和发扬，以实际行动助力乡村振兴。

炎陵县相关负责人认为，该项目的引进，对于炎陵加快建设中医药文化产业园、道地中药材基地，促进“药旅融合”具有重要推动作用。

据了解，中国健康好乡村项目是中国中医科学院中药资源研究中心与北京多家大型医院志愿者共同参与，为助力推进乡村振兴的公益项目。主要以“一村一俗、一村一药、一村一品、一村一养”的“四个一”工程，通过环境保育、人文历史、健康养生、经济提升等内容，助力各地全面推进乡村振兴、助力中医药传统文化传承发展、助力生态自然环境保育等工作。