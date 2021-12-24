中国太平医康养生态联盟成立 

12月22日，中国太平保险集团在深圳举办大湾区保险业高质量发展论坛，中国太平医康养生态联盟（以下简称联盟）在论坛上亮相。该联盟由中国太平集团倡议发起，以“助力健康中国2030战略”为指导，致力于为医康养生态联盟成员搭建行业交流、信息共享、协同合作的创新资源聚合平台。借助联盟赋能，太平人寿医康养生态建设资源进一步扩大，“产品+服务”综合服务能力持续提升。

中国太平保险集团相关负责人介绍，成立中国太平医康养生态联盟，是中国太平集团整合行业资源，践行以客户为中心服务理念的重要行动。联盟以“有形化、平台化、线下化、制度化”为总体建设思路，秉承“开放、共享”的发展理念，通过高精尖沙龙、圆桌论坛、专题业务研讨、产学研等活动，为各成员单位创造良好的生态土壤，通过业务合作多线赋能，共同深度探索合作的新业态、新模式，充分发挥医康养产业优势，促进各方业务的长期可持续发展，积极为医康养产业发展提供建议，彰显联盟的行业担当与引领带动作用。联盟首批成员单位主要来自医康养及相关投资行业，该联盟的成立将为集团旗下子公司的医康养生态建设深度赋能。

该负责人表示，近年来，太平人寿在深耕保险主业的同时积极拓展医康养生态圈。目前，太平人寿已在集团部署下成立了医康养生态小组。今年四季度以来，太平人寿先后发布“乐享健康”健康管理服务品牌和“乐享养老”服务品牌，并进一步增资成为圆和医疗的第二大股东，公司医康养战略体系愈加完善。