新华时评：全力以赴做好北京冬奥会防疫保障

2022年北京冬奥会日益临近。23日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，介绍北京冬奥会和冬残奥会防疫政策及相关筹备工作。北京冬奥组委表示，来华涉奥人员从入境到离境实行全流程、全封闭、点对点的闭环管理政策。

当前，新冠肺炎疫情全球大流行，特别是奥密克戎等变异毒株的传播，给全球疫情带来了极大的不确定性，全力以赴做好北京冬奥会防疫保障至关重要。

北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣表示，中国政府始终坚持人民至上、生命至上的原则，按照“外防输入、内防反弹”总体防控策略，有力保障了我国经济社会持续稳定发展，确保了国内公众健康安全。

“安全”是“成功”的基石。冬奥会期间，将有大量不同国家和地区的涉奥人员来华，人流聚集增加，出现一定数量的阳性病例将成为大概率事件。面对全球和国际社会的冬奥热情，北京冬奥会疫情防控工作务必全力以赴、科学精准、切实有效。

全力以赴是关键。全方位部署，全面组织起各环节力量，确保参赛各方安全，确保主办城市安全。各利益相关方要严格执行好《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》的防疫规定，依托京冀主办城市疫情防控体系，闭环内外工作融合形成合力，共同应对新冠肺炎疫情挑战，守住国内社会疫情防控安全底线。

科学精准是方法。要用最科学的路径、最简约的方法有序开展冬奥会、冬残奥会疫情防控工作。防疫手册明确了“简化办赛、疫苗接种、闭环管理、有效处置、防控一体化和统筹兼顾”六项防疫总体原则。韩子荣表示，防疫内容既要符合办赛需要，体现“以赛事为核心，以运动员为中心”，确保赛事正常运行，又要符合中国疫情防控原则要求。

切实有效是保障。要将能够保障赛事安全举办的关键手段落到实处，特别是疫苗接种、核酸检测和闭环管理等。涉奥人员全程疫苗接种是降低感染传播风险的重要手段；闭环管理要不折不扣落实涉奥闭环人员不与闭环外人员以及社会面接触，避免“环而不闭，闭而不环”；闭环内人员每日进行核酸检测则是及时发现疫情，阻断传播链的利器。以上关键动作不走样、不变形，才能令种种部署发挥应有作用。

一届简约、安全、精彩的北京冬奥会离不开全民关注、全民共享、全民参与。冬奥防疫大局，离不开老百姓的支持、理解与配合。全民要共同提高卫生意识，勤洗手、勤消毒，助力冬奥会安全顺利举办。（顾天成、徐鹏航）