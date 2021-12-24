@所有人 2022年，这七件民生实事与你有关！

还有不到十天就2022年了，一批新政即将实施，其中很多与民生息息相关，一起来查收！

2022年度个税抵扣开始确认 年终奖纳税方式将有新变化

从明年开始，年终奖的纳税方式将发生变化。根据财政部、税务总局发布的通知，居民个人取得全年一次性奖金，符合相关规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。自2022年1月1日起，居民个人取得全年一次性奖金，应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。

根据专家分析，纳税人将全年一次性奖金分摊到各月，有利于适用更低水平的税率。从2022年开始，部分收入相对较高人群将面临税率提升。

74种新药进医保 不少“天价药”降价

国家医保局日前公布了2021年国家医保药品目录调整结果，调整后共有74种新增药品进入目录，包括谈判调入的67种独家药品和直接调入的7种非独家药品，11种药品被调出目录。新版国家医保药品目录内药品总数达2860种，将于2022年1月1日起执行。

据介绍，74个目录外新增药品涉及21个临床组别，其中，高血压、糖尿病、高血脂、精神病等慢性病用药20种，肿瘤用药18种，丙肝、艾滋病等抗感染用药15种，罕见病用药7种，新冠肺炎治疗用药2种，其他领域用药12种，患者受益面广泛。

肿瘤药物历来是国家医保药品目录调整的重点，本次目录调整新增了18种肿瘤药物，覆盖了肺癌、淋巴瘤、乳腺癌、肝癌、胃癌、骨髓瘤、前列腺癌和神经内分泌瘤等领域，谈判新增的肿瘤药品平均降价幅度为64.88%，超过今年新增谈判药降价的平均水平。达雷妥尤单抗注射液等年治疗费用超过100万元的“天价药”，经谈判全部降至30万元以下。

此外，7种罕见病药物纳入到新版医保药品目录中，如70万1针治疗脊髓性肌萎缩症的知名“天价药”诺西那生钠注射液，经过谈判后大幅降价，已达到多数患者可承受范围之内。治疗法布雷病的阿加糖酶α注射用浓溶液、治疗多发性硬化的氨吡啶缓释片等也都进入医保药品目录。

954项进口商品2022年将降低关税

一是为减轻患者经济负担，不断提升人民健康福祉，对新型抗癌药氯化镭注射液实施零关税，降低颅内取栓支架、人造关节等部分医疗产品的进口关税。

二是为满足人民美好生活需要，顺应消费升级趋势，营造浓厚北京冬奥会氛围，降低部分消费品的进口关税，包括鲑鱼、鳕鱼等优质水产品，婴儿服装，洗碗机，滑雪用具等。

三是适应文化消费需求，对超过100年的油画等艺术品实施零关税。

四是为改善环境质量，推动绿色低碳发展，对可提高车辆燃油效率、减少尾气排放的汽油机颗粒捕集器、汽车用电子节气门，以及可用于土壤修复的泥煤，降低进口关税。

五是助力制造业优化升级，降低高纯石墨配件、高速动车使用的高压电缆、燃料电池用膜电极组件和双极板等关键零部件的进口关税，降低可可豆、植物精油、动物毛皮等食品加工、日化、皮革制造行业所需原材料的进口关税。

六是降低国内短缺的黄铁矿、纯氯化钾等资源产品的进口关税。

我国将全面推行电子驾驶证

自2021年6月1日在天津、成都、苏州三地启动试点驾驶证电子化以来，已有195万余名群众申领了电子驾驶证。今年下半年扩大了试点，2022年全面推行。

电子驾驶证具有统一性、实时性、安全性3个特点，为驾驶人提供申领、出示、使用的便利。公安部新闻发言人李国忠表示，驾驶人可登录“交管12123”APP个人账号领取，电子驾驶证式样全国统一，与纸质驾驶证具有同等法律效力。

普通高中2022年前全面实施新课程使用新教材

教育部此前组织专家对普通高中课程方案和课程标准进行修订，并于2022年前投入使用。

据了解，考虑到高中学生多样化的学习需求及高考要求，新课程新教材适当增加了课程的选择性，为不同发展方向的学生提供有选择的课程。新课程具体修订了语文等学科17个课程标准，新研制了德语、法语和西班牙语3个课程标准，共计20个课程标准。

新修订的课程标准，主要新增了学科核心素养和学业质量标准两部分内容。各学科首次凝练提出了本学科的核心素养，明确了学生学习该学科课程后应形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。新修订的课程标准明确了学业质量是对学生多方面发展状况的综合衡量，同时帮助教师更好地把握教学要求，因材施教。

2022年起“法拍房”开启全面限购

法拍房因为价格低、在部分城市不限购，一直受到购房者的关注。20日，最高人民法院发布新规明确，从明年（2022年）起，参与司法拍卖房屋的竞买人，必须符合当地的房产限购政策。

根据规定，在司法拍卖房产成交后、人民法院向买受人出具成交裁定书前，买受人需要提交自其申请参与竞拍到成交裁定书出具时具备购房资格的证明材料，人民法院需对材料进行审核；如果买受人不符合持续具备购房资格条件，人民法院不能出具拍卖成交裁定书。

全面实行股票发行注册制

《中国证券报》11日刊发文章《全面实行股票发行注册制 2022年资本市场改革发展重点明确》。文章称，中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求，全面实行股票发行注册制。接受中国证券报记者采访的专家表示，这对2022年资本市场改革提出了明确要求。此外，在运用市场化机制激励企业创新投入、激发涌现一大批“专精特新”企业、防止资本野蛮生长等方面，资本市场也大有可为。