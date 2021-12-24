全力推进新时代老龄工作高质量发展

人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的重要体现，也是我国今后较长一个时期的基本国情。党的十九届五中全会将积极应对人口老龄化确定为国家战略。今年重阳节前夕，习近平总书记对老龄工作作了重要指示，明确了新时代老龄工作的发展目标、工作理念、工作任务和工作方法，具有很强的思想性、针对性和指导性，为我们做好新时代老龄工作指明了前进方向，提供了根本遵循。10月14日，全国老龄工作会议在北京召开，11月18日，中共中央、国务院印发《关于加强新时代老龄工作的意见》，对加强新时代老龄工作作出全面部署。我们要深入学习领会、全面准确把握习近平总书记关于老龄工作重要指示精神的科学内涵和精神实质，认真贯彻落实党中央、国务院关于老龄工作的决策部署，统筹谋划、真抓实干，推动新时代老龄工作高质量发展。

一、认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚决把思想认识统一到党中央、国务院决策部署上来

（一）深刻认识人口老龄化给经济社会带来的深远影响，进一步增强做好新时代老龄工作的使命感。习近平总书记强调：“人口老龄化是世界性问题，对人类社会产生的影响是深刻持久的”。2020年，我国60岁及以上的老年人口总量为2.64亿，“十四五”期间预计将超过3亿。人口老龄化这一国情要素与我国实现第二个百年奋斗目标的历史进程紧紧相随。要深刻认识积极应对人口老龄化的重要性、紧迫性、长期性，从战略和全局的高度谋划和推进老龄工作，有效防范和化解人口老龄化带来的社会稳定风险和国家安全风险，确保中华民族永续发展、始终屹立于世界民族之林。

（二）深刻认识老龄工作在全局中的重要地位，进一步提高实施积极应对人口老龄化国家战略的主动性。习近平总书记指出：“有效应对我国人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉”。实施积极应对人口老龄化国家战略是以习近平同志为核心的党中央在我国进入新发展阶段、开启社会主义现代化国家建设新征程之际作出的重大判断，是从党和国家事业发展全局作出的重大部署。要深刻认识实施积极应对人口老龄化国家战略的划时代和里程碑意义，把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，主动作为、积极谋划，汲取其他国家的经验教训，及时应对、科学应对、综合应对，走出一条中国特色积极应对人口老龄化道路。

（三）深刻认识老龄工作面临的机遇和挑战，进一步强化贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央决策部署的实效性。习近平总书记强调，要“让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年”。党的十八大以来，我国老龄事业的顶层设计更加完备，许多重大改革措施相继落地，为积极应对人口老龄化奠定了坚实的基础。同时也要看到，我国老龄工作基础仍然比较薄弱，经济供养、医疗保健、生活照料等保障和服务还有待完善。要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央决策部署，不断深化改革创新，破解制约老龄事业发展的体制机制障碍，推动老龄事业高质量发展，不断提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。

二、准确把握新时代老龄工作的总体思路

（一）加强党的领导。习近平总书记强调：“各级党委和政府要高度重视并切实做好老龄工作”。做好新时代老龄工作，必须加强党对老龄工作的全面领导，在党委领导下，充分发挥政府在推进老龄事业发展中的主导作用，社会参与、全民行动。坚持党政主要负责人亲自抓、负总责，将老龄工作重点任务纳入重要议事日程，纳入经济社会发展规划，纳入民生实事项目，纳入工作督查和绩效考核范围。

（二）树立积极老龄观。习近平总书记指出：“要积极看待老龄社会，积极看待老年人和老年生活”。这两个“积极看待”深刻阐述了积极老龄观的内涵，是我们正确认识人类社会发展规律、科学谋划老龄事业发展的逻辑起点。这就要求我们着力深化全社会积极应对人口老龄化的思想观念，充分发挥老年人积极作用，不断促进老年人社会参与，深入挖掘老龄社会潜能，激发老龄社会活力。

（三）促进健康老龄化。习近平总书记指出：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础”。做好新时代老龄工作，必须把健康老龄化摆在更加突出的位置。要实现以治病为中心向以健康为中心转变，从生命全过程的角度，从生命早期开始，对所有影响健康的因素进行综合、系统的干预，构建“预防、治疗、照护”三位一体的老年健康服务模式，延长健康预期寿命。

（四）系统综合应对。习近平总书记强调：“把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程”。人口老龄化问题是综合性问题。做好新时代老龄工作，必须协同推进健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，加强统筹协调，形成集成效应，多角度谋划，全方位发力，多部门协同，整体性推进。要充分发挥各级老龄委的统筹协调作用，加强资源整合，推动落实各项老龄政策。

三、全力完成新时代老龄工作的重点任务

当前，我们正处于大力推动老龄事业高质量发展的重要战略机遇期，要认真贯彻落实习近平总书记关于老龄工作重要指示精神和中央的决策部署，协同推进健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略实施，加快完善“社会保障、养老服务、健康支撑”三大体系，着力构建老年友好型社会，抓实抓细抓好各项重点任务，确保落地见效。

（一）完善社会保障和养老服务体系。充分发挥好全国老龄办统筹协调作用，推动建立健全相关政策体系和制度框架。进一步完善多层次养老保障体系，健全基本养老保险制度，促进第二、第三支柱养老保险规范发展。加快健全养老服务体系，建立基本养老服务清单制度，大力发展居家和社区养老服务，提高机构养老服务质量，加大农村养老服务设施建设力度。

（二）加强老年健康服务。构建整合型老年健康服务模式，为老年人提供全方位的健康服务。推进二级及以上综合性医院（含中医院）设立老年医学科，加强康复医院、护理院（中心、站）建设。推动医疗服务向居家社区延伸，完善从专业机构到社区、家庭的长期照护服务模式。深入推进医养结合，强化医疗卫生和养老服务政策衔接、资源共享和服务融合，提高医养结合服务的可及性和便利性。完善老年人突发公共卫生事件应对措施，加强老年医学人才培养。

（三）促进老年人社会参与。支持社会力量举办老年大学（学校），推动扩大老年教育资源供给。通过盘活资源，为老年人提供文化体育活动场所。完善就业、志愿服务、社区治理等政策措施，充分发挥低龄老年人积极作用。支持老年人继续参与经济社会生活。为老年人参与各种志愿服务搭建平台、提供便利，深入开展“银龄行动”。

（四）加快老龄产业发展。加强老龄产业基础研究，引导和支持社会力量和民间资本进入老龄产业。促进养老、健康、体育、文化、旅游等产业融合发展，更好满足老年人多样化、个性化需求。鼓励各地发展具有比较优势的老龄特色产业，打造具有示范带动效应的老龄产业品牌。加强市场监管，切实维护好老年人的消费权益。

（五）构建老年友好型社会。加强老年宜居环境建设，推进老年友好型社区和老年友好型城市建设，推动各行业各领域加大适老化升级改造力度。实施“智慧助老”行动，帮助老年人跨越“数字鸿沟”。加强老年优待工作。弘扬孝亲敬老传统美德。加强老年人权益保障普法宣传，依法严厉打击各种侵害老年人合法权益的违法犯罪行为，保障老年人合法权益。

（作者为国家卫生健康委党组书记、主任，全国老龄办主任）

《 人民日报 》（ 2021年12月24日 10 版）