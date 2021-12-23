疫情封控地区滞留考生就地研考

2022年全国硕士研究生招生考试将于12月25日至27日举行，全国报考人数为457万，比上年增加约80万。针对报考人数增加及近期新冠肺炎疫情局部散发的形势，教育部新闻办主任、新闻发言人续梅昨天表示，教育部开展了专项调度，及时妥善处置疫情封控地区滞留考生就地参加考试，确保相关考生顺利参加考试。

教育部指导各地加强风险防控和应对处置，采取了系列针对性举措，全力保障考试安全。一是会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，指导各地统筹做好疫情防控常态化条件下的研考组织工作。二是对疫情形势复杂的重点省份及时进行专项调度，进一步完善应急处置方案，及时妥善处置疫情封控地区滞留考生就地参加考试，协调部署各有关省份和招生单位做好自命题试卷调配和标准化考场增设工作，确保相关考生顺利参加考试。三是增设备用考点、隔离考点及医院考场、集中隔离点考场等，全力确保考生和考试工作人员身体健康和生命安全。四是进一步规范考生进入考点（考场）安全检查工作要求，加强考务人员业务培训和警示教育，切实严肃考风考纪，维护考试公平公正。

教育部提醒广大考生认真做好个人疫情防护，提前了解考点有关研考防疫要求，按规定做好各项准备。要充分考虑体温检测、安检等因素，合理安排考试期间出行时间和路线，预留足够赴考时间。要仔细核实确认考试时间、地点和考试科目。考试期间服从考试工作人员的引导和指挥。

教育部还提示，全国硕士研究生招生考试是国家教育考试。相关法律法规明确，组织考试作弊、非法出售、提供试题、答案和代替考试，属违法犯罪行为；组织作弊的为“情节严重”行为，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。广大考生要遵纪守法，诚信考试，不携带手机等各类无线通讯工具及其他违禁物品进入考场，不参与涉考违法犯罪活动。（雷嘉）