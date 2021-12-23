超三成受访青年坦言身体状况一般或不好

如今，养生已不再是中老年人的专属，不少年轻人纷纷加入了养生大军，但却出现了一边养生一边放纵的情况。年轻人如何认识自己的身体状况？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com）发布的一项针对1144名青年的调查显示，67.2%的受访青年感觉自己的身体状况不错，其中13.6%的受访青年觉得非常好，超过三成的受访青年觉得自己的身体状态一般或不好。交互分析发现，00后受访者感觉身体状况一般或不好的比例更高，为35.7%，其次是85后，为35.3%。

在北京工作的陈海涛（化名）感叹，自从工作后，自己的体型明显变差了，“以前在学校的时候，打球和跑步比较频繁，体型保持得不错。但工作后，小肚腩已经出现，看起来也没那么精神了”。他觉得，除了工作压力比较大以外，主要是缺少运动的动力，“每天下班后，都是待在家里刷剧或者打游戏，自己一个人也不太想去锻炼，运动的时间比较少。久而久之，就更不想动，形成了恶性循环”。

95后邢天舒目前在河北一家高职院校当老师，她觉得繁杂的工作对自己的身心健康有一定影响，“每天需要操心的事务比较多，不仅有教学方面的任务，还有许多非教学的工作，时常需要晚睡早起”。她感叹，“我现在已经比在大学的时候胖了10多斤，从前爱跳健美操，现在也放弃了。有时候觉得需要运动，就会去操场跑跑步，但没跑两圈就累得不行，感觉体质变差了”。

调查显示，60.6%的受访青年认为很少运动锻炼是影响身体健康的重要因素，56.3%的受访青年认为是久坐不动，54.5%的受访青年觉得是长时间盯着电子屏幕。

90后姑娘吴月（化名）在河南某小学教书，班上的孩子比较顽皮，需要耐心，但也有忍不住发火的时候，平时情绪波动比较大。她感觉这两年教师的“职业病”开始出现，“讲课时间长，很废嗓子。备课、批改作业等都需要长时间坐着，会觉得脊椎、肩部不太舒服”。

在西安一家公司从事人力资源工作的李娜觉得，对健康影响最大的就是盯着电子屏幕，“每天差不多得看12个小时，到晚上七八点的时候，经常觉得头晕眼花”。再加上还有熬夜玩手机的习惯，眼睛不舒服是常有的事。虽然有时也会吃药调理、调整作息，但坚持不了太长时间，“比较担心自己的身体健康”。

受访者觉得影响身体健康的因素还有：经常熬夜（53.2%），饮食不规律不健康（39.3%），情绪压抑不稳定（26.6%）等。仅1.8%的受访青年表示以上情况都没有。

陈海涛近期拿到了自己的体检报告，体检报告显示体重超标，出现了脂肪肝，这让他有点警觉，“运动锻炼得提上日程了，毕竟身体是自己的，得更加注意才行”。

此次调查的受访者中，00后占14.7%，95后占24.6%，90后占37.4%，85后占23.3%。（见习记者 王志伟 实习生 杨哲）