只有设定合理的价格，提供良好的服务，进行精细化设计，满足多样性需求，才能让年卡更有黏性。

前不久，2022年故宫年票的发售引发关注，原计划公开售卖1个月的5万张年票仅用半天时间就被抢购一空。但与此同时，临近年末，要不要新办或续办一张景区年卡，成为许多消费者需要认真考虑的问题。

为何有的年卡被抢购，有的年卡却费思量？关键是有没有消费黏性。有的景区，值得消费者“几刷”，多次使用当然物超所值。但有的景区并没有太多特色，缺乏吸引消费者多次体验的黏度。消费者购买年卡后，自然将其束之高阁，更没有续办的意愿。

近年来，市区游、周边游、微度假成为文旅消费新趋势，顺应这种趋势，许多地方推出可多次游玩的年卡，以吸引本地或周边游客。但是，一些景区绞尽脑汁推销年卡，消费者却不买账。这是因为有的年卡套餐不够丰富，不能有效满足不同群体的多样性需求，缺乏针对老年群体、多孩家庭、青年情侣、旅游达人等的差异化定制；有的使用限制较多，仅限本人使用、节假日不能通用，或缺乏更名转让的路径设计；有的景区自身管理混乱、项目陈旧、口碑一般，使得年卡失去对游客的吸引力。

例如，同样是家庭游，小孩子更青睐动物园、游乐园，年龄稍大的一些孩子更喜欢沉浸式互动式的主题乐园，一孩多孩、有无老人，不同家庭的办卡需求也不尽相同。北京欢乐谷推出错峰平日年卡和全年无限畅玩年卡供消费者选择，上海迪士尼更新项目和补充体验内容，这些景区的做法值得借鉴。它们或通过不同套餐满足不同群体需求，或通过更新换代提升游玩体验度，让年卡建立起与游客紧密而持续的联系。

可见，年卡虽好，也不是一推了之这么简单。我国的文旅消费已经过了“给颗糖就喊甜”的阶段，除了价格因素，消费者对景区品质、游玩体验、身心感受等高度关注。只有设定合理的价格，提供良好的服务，进行精细化设计，满足多样性需求，才能让年卡更有黏性。只有具有黏性的年卡，才能有效提高重游率，撬动周边二次消费，带来提升游客幸福度、增加景区收入、促进地方消费的多赢局面。（王胜强）