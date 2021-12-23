今冬第6轮寒潮来了！中东部局地降温超14℃以上
受寒潮影响，预计，12月23日至26日，我国中东部地区自北向南将先后出现4～5级风，阵风6～8级；气温下降6～10℃，其中，内蒙古中西部、华北北部和西部、黄淮东部、江淮东部、江南东部以及贵州东部、湖南西部等地的部分地区降温12～14℃，局地14℃以上；28日前后，最低0℃线将位于江南南部至贵州南部一带。此外，我国东部和南部海域将先后有7～8级风，阵风9～10级。
预计，12月23日至24日，淮河以北大部地区先后有4～5级风，阵风6～8级；内蒙古中西部、华北北部、东北地区南部、黄淮东部等地气温下降6～10℃，其中，内蒙古中部部分地区降温12℃以上。
防御指南：
1、人员要注意添衣保暖；在生产上做好对大风降温天气的防御准备；
2、门窗、围板、棚架、临时搭建物等易被大风吹动的搭建物固紧, 妥善安置易受大风影响的室外物品；
3、应到避风场所避风，通知户外作业人员注意安全；
4、留意有关媒体报道大风降温的最新信息，以便采取进一步措施；
5、交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作。
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