强化中医诊疗 做细健康管理

“现在村村有中医室、镇里有中医馆，方便快捷！”12月21日，在河南项城第二医疗健康服务集团永丰镇卫生院做艾灸的李玉林，说起医共体建设带来的实惠，赞不绝口。

今年以来，项城成立了由市人民医院和市中医院牵头的两个医疗集团，坚持预防为主，强化中医诊疗，在“防未病”上下功夫，市镇村三级医疗机构同步推进，着力打造医共体。“加快推进医共体建设，是解决群众‘少生病、看得起病、看得好病’的一项惠民工程，更是推动医疗产业发展的一项重大决策。”项城市委书记赵丹说。

项城构建了“党委统揽、政府主导、部门负责、整体推进”的工作机制，加快构建互联、互通、共建、共享平台，实现市镇村三级互联互通和人财物统一管理；市医管委办公室下设公共卫生、健康促进、医保监管、医疗运营、财务监管、全民健康信息“六大中心”，“一办六中心”有效衔接；推行“1+N”改革，通过远程心电、远程影像、远程会诊等手段，由一个市级医共体集团联系N家乡镇卫生院，促进了市域医疗资源共建与共享。

在推进紧密型市域医共体改革中，项城发挥中医院优势，实现了“三个全覆盖”：投入以奖代补资金1200万元，19所乡镇卫生院中医馆全覆盖；748个村卫生室中医诊疗适宜技术全覆盖，全面开展中医适宜技术推广培训；投入以奖代补资金150多万元，在所有行政村设置健康教育文化墙，全面提升群众健康素养。

早上8点，永丰镇卫生院院长孙家邦准时赶到项城市中医院参加每周一的例会；而中医院康复科主任贾一波则赶往永丰镇卫生院去诊疗坐诊。“有市中医院作支撑，向乡镇卫生院下派医疗、护理、控感等专家进行指导，使乡镇卫生院实现了与市中医院的同步管理。”孙家邦说。

同时，项城市配备19辆“智能云巡诊车”，深入村、社区进行全民健康免费体检，及时掌握全民健康信息状况，做细做实健康管理，建立基层医防融合服务新模式；成立99个家庭医生签约团队，做实签约服务，做强中医防治，做细慢病管理，从以治病为中心向以健康为中心转变。截至目前，项城1315种中成药、892种中药饮片全部纳入医保，全市基层就诊率达73.56%，市域内总就诊率达93.78%，基本实现了“小病不出村、大病不出市”。

《 人民日报 》（ 2021年12月23日 11 版）