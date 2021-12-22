西安进一步加强疫情管控 全市小区、单位实行封闭管理

新华社西安12月22日电（记者李华、蔺娟）记者从22日下午举行的西安市疫情防控新闻发布会上获悉，西安市将进一步加强疫情管控，全市小区（村）、单位实行封闭管理。

从23日零时起，西安市全市小区（村）、单位实行封闭式管理，每户家庭每2天由1人外出采购生活物资，其他家庭成员除在疫情防控、城市运转保障、居民生活密切相关行业工作外，一般不外出，外出需持单位、社区开具的证明。

同时加强农村地区人员排查管控工作，严格进行外来人员特别是中高风险地区来返人员的排查登记，查验48小时核酸检测阴性证明。

西安市倡导全体市民“非必要不离市”，交管部门在“一场五站”和国省干道、高速路口等加强查验，对非必要离市人员进行劝返。确因特殊原因需离开西安的，除持有48小时核酸检测阴性证明外，还要提供单位（街道）证明及相关审批手续。暂停全市长途客运班线，但运送市民生活和防疫物资的货运车辆可以通行。出租车、网约车不得进入中高风险地区，也不得出市区运营。

以上措施将于12月23日零时实行，解除时间另行通知。

从12月9日至21日24时，西安市累计报告本土确诊病例143例，共有1个高风险、40个中风险地区。41个中高风险地区及所在区县、开发区人员严格限制出行。