抗疫收集的核酸检测样本都去哪儿了？实地探访西安核酸检测机构

因新冠肺炎确诊本土病例仍在增加，陕西省西安市近期已在全市范围内开展了多轮全员核酸检测。作为人口超过千万的城市，如此海量的检测样本都被送去哪里了？检测结果是如何出炉的？

20日下午，记者来到陕西西咸新区区域医学检验中心风东实验室。本轮疫情发生以来，承担着西安市碑林区、鄠邑区、西咸新区部分检测任务的陕西佰美医学检验实验室的样本，就是在这里进行检测的。目前，陕西佰美医学检验实验室已投入近200名人员参与工作，日检测能力可达10万管。

12月20日，核酸检测实验室试剂准备区工作人员正在工作。新华社记者 孙正好 摄

“如果按照10人一组混检计算，每天可以检测出100万人的核酸检测结果。”陕西佰美医学检验实验室质量负责人纪少云说。

在工作人员的指导下，记者穿戴好防护装备进入检验区内部。透过防护玻璃可以看到，这里被划分为试剂准备区、标本制备区和扩增区等不同区域，工作人员正在抓紧检验。在标本制备区，核酸检测标本试管摆放得密密麻麻。

“从各个检测点转运来的标本会被送至这里的标本制备区，由专门的工作人员从中提取核酸标本，然后将核酸标本加入制备好的检测试剂，再传至扩增区的仪器内进行反应。待反应结果显示后，工作人员对结果审核、确认，最后再进行结果反馈。”纪少云说，一般情况下，大约3个小时可以出结果。

12月20日，核酸检测实验室标本制备区工作人员正在工作。新华社记者 孙正好 摄

工作人员告诉记者，对于检测后剩余的标本，他们会严格按照医疗废弃物品的相关规定进行处理。比如，对于检测呈阴性的标本，会将其统一装在黄色的垃圾袋中进行消毒，并在垃圾袋上贴好警示封口，进行高压灭菌等一系列步骤后，送至下游公司进行再处理。

“阳性的标本会暂时存储，达到一定期限后，再按照要求包装好，进行高压灭菌再处理，以达到无害化。”纪少云说。

12月20日，核酸检测实验室扩增区工作人员正在工作。新华社记者 孙正好 摄

自12月9日新增1例本土确诊病例以来，截至20日24时，西安市已累计通报新冠肺炎本土确诊病例91例，划定1个高风险地区和13个中风险地区。目前，陕西省及西安市正全力遏制疫情扩散蔓延势头。随着大规模核酸检测的开展，纪少云和同事们也进入了应急状态，压力倍增。

12月20日，核酸检测工作人员正在做清理打包。新华社记者 孙正好 摄

由于长时间戴手套工作，31岁的检测人员彭亚红手上已经长出湿疹。“连续工作很多天了，不能回家，确实很疲惫。儿子三岁半，还在生病，只能由我爱人和公婆在家照看。今早和他视频告别时，非常不舍。但是一进到实验室，那种疲惫感顿时消失，全力投入工作中。”她说，“大家共同努力，我们一定能早日战胜疫情！”（记者陈晨、张斌、孙正好）