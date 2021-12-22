战“疫”中的西安：这些寒冬里的温暖剪影给人力量

古城西安，这个寒冬里的紧张、忙碌与温暖并存。

自12月9日新增1例本土确诊病例以来，截至20日24时，西安市已累计通报新冠肺炎本土确诊病例91例，划定1个高风险地区和13个中风险地区。多个城市区域和居民小区被封闭管理，万千家庭的正常工作生活被打乱。

20日上午，西安市碑林区九锦台小区，一条警戒线将小区与外界隔离。线内，工作人员身着防护服在执勤，气氛颇有些紧张。线外，不时有快递员和外卖小哥前来运送物资。快递经过逐一消杀，由工作人员“摆渡”给身后不远处的业主。

因为有多例确诊病例，15日起，这个生活着2400多名居民的小区被封闭管理。

12月20日，西安市碑林区九锦台小区门前，市民兰建伟来给妹妹送物资，隔着警戒线向小区内招手。新华社记者 张斌 摄

隔着警戒线，市民张方成站在隔离墩上，伸长脖子向小区里张望，花白的头发被风吹得有些凌乱。手里提着的一大袋东西，是女儿和外孙女最爱吃的香菇。

“开始确实有些担心，我不停地打电话询问。后来女儿详细讲述了她们的居家生活，小区内也设置有专门的蔬菜售卖点，我才逐渐宽心。”远远望见女儿拿到香菇，张方成不舍地离开，“看到她们好好的，我就放心了！”

一袋香菇里，有父亲对女儿的深深挂牵。

34岁的穆明已经很多天没有睡过好觉了，眼睛看上去有些肿胀。自从九锦台小区封闭管控以来，这位碑林区张家村街道黄雁社区党支部书记就一直战斗在这里。封闭初期，要为居家隔离户上门配送物资、组织核酸检测，社区人手极为紧张。

“光靠社区干部和物业人员还不够，我们号召后，小区很快就有六七名志愿者加入我们，帮忙运送物资，解了燃眉之急。”穆明说。

邻里间的友爱互助让她感到温暖。工作到凌晨时，一些业主为他们送来电暖气、暖宝宝，“反复叮嘱我们要做好防护保暖，照顾好自己”。

这几天，穆明的手机几乎成了热线。上级安排工作的、居民请求帮助的……时不时就有电话打进来。面对参加工作以来最繁忙的当下，她偶尔也会哭一鼻子，“但是哭完了就接着干，绝不掉链子！”她说，在这关键时刻，大家互相温暖、互相打气，没有什么能难倒我们。

12月20日中午，西安市莲湖区劳动一坊社区，工作人员在为市民做核酸检测。新华社记者 张斌 摄

20日中午，西安市莲湖区劳动一坊社区，一处核酸检测点排起长龙，一夜未眠的社区党委书记周建玲正在维持秩序。已经连续工作近30个小时，她的眼圈发黑，声音有些嘶哑。

为全力遏制疫情扩散蔓延势头，西安市近期已在全市范围内开展了多轮全员核酸检测。

“在我们社区，有76名党员加入了志愿者服务队，还有区里下派的干部支援，大家一起上！”周建玲说，接到新一轮核酸检测任务后，一大早他们就搭帐篷、摆桌子，布置好现场。另一组人马拿起喇叭在社区里宣传动员，一切都在有序进行。

繁忙的身影，被社区周边小吃店的店主看在眼里。一连几天，他们都为社区工作者送来免费的午餐。“连肉夹馍里的肉都比平时夹得多！”周建玲说，这份守望相助让人感动。

一个肉夹馍里，有基层干部群众间的朴素情感。

21日中午，西安曲江风景线小区，28岁的候丹琪正在核酸检测点忙碌。这位西安话剧院的青年演员，一年前曾参演抗疫主题话剧《樱花再开时》。一年后，舞台上的一幕变成了她正在经历的现实。

“每天高强度工作确实很累，但医护人员更累。他们很少换班，不喝水吃饭，一直在工作，是我身边的榜样。”她说。

本轮疫情发生以来，西安话剧院有71名职工报名担任志愿者，陆续进驻6个小区协助医护人员开展核酸检测。“每天从清晨6点工作到午夜，大家没有怨言。”西安话剧院院长任雪迎说，这也是文艺工作者深入群众、深入实际的机会。

12月21日，在西安曲江风景线小区，来自西安话剧院的志愿者候丹琪（右二）在帮助居民进行核酸检测。新华社记者 邵瑞 摄

西安市新城区解放门街道。亲手将熬煮的一杯杯热茶送到核酸检测点工作人员手中，曹瑞华长长舒了一口气。

曹瑞华是一名听障人士，也是附近一家咖啡店的店长。几天前，看到核酸检测人员在冷风中工作，她与店员第二天天不亮就去采购生姜、红枣和枸杞，抓紧熬煮。20日一早，他们为周边6个检测点送出220余杯驱寒热茶。

“同心协力，我们一定能渡过难关。”她用手语比划着。（记者陈晨、张斌、孙正好、邵瑞）